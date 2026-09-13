Apple сгъна iPhone и отвори нова ера: Duo променя всичко
Първият сгъваем телефон на компанията идва с огромен 7,6-инчов екран, новия A20 Pro и цена от 1999 долара
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Първият сгъваем телефон на компанията идва с огромен 7,6-инчов екран, новия A20 Pro и цена от 1999 долара
Apple готви по-малък Dynamic Island, нова камера, 2-нанометров чип и рекордна батерия за Pro Max
„Долината на любовта“ тръгва от 17 август по NOVA
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Мат Деймън блести като Одисей, екранизацията на Омир e едно от най-обсъжданите кинозаглавия
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Новата система може да достига цели в Европа, Азия и Африка, но засега остава само концептуална
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