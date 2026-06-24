Народният театър обяви кога гледаме спектакъл по култов роман на Георги Господинов

Народният театър „Иван Вазов“ пусна в продажба билетите за едно от най-очакваните заглавия в програмата си през новия сезон – „Физика на тъгата“ по едноименния роман на Георги Господинов. Премиерните представления ще са на 6 и 7 октомври на Голяма сцена.

След впечатляващия „Орфей“ словенският режисьор Йерней Лоренци се завръща в Народния театър с нов проект, вдъхновен от един от най-значимите съвременни български романи. Преведен на повече от 20 езика и отличен с редица международни награди, „Физика на тъгата“ се превърна в едно от произведенията, чрез които Георги Господинов достигна до световната литературна сцена.

„Изключително ценно е, че работим по този спектакъл заедно с Георги Господинов. Неговото присъствие е важно за целия творчески процес и вече имахме възможност да изградим някои от сцените с негова помощ. Историите в този роман буквално разбиват сърцето ми и именно в това е тяхната сила. „Физика на тъгата“ говори за самотата – не просто като липса на хора около нас, а като много по-дълбоко човешко преживяване“, споделя Йерней Лоренци.

Актьорският състав е избран след специален кастинг, който Йерней Лоренци проведе с трупата на Народния театър през есента на миналата година.

В спектакъла участват Теодора Духовникова, Валентин Ганев, Христо Петков, Веселин Мезеклиев, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Константин Еленков, Василена Винченцо, Дарина Радева, Албена Ставрева, Александър Тонев, Стелиан Радев, Анета Иванова и Димитър Николов.

„Всеки път, когато идвам в Народния театър, се изумявам от актрисите и актьорите, които срещам тук. Те са изключителни професионалисти и за мен е привилегия да работя с такива хора“, казва режисьорът.

„Физика на тъгата“ е роман за паметта, времето и способността ни да съпреживяваме болката на другия. В характерния си театрален стил Йерней Лоренци превръща литературния лабиринт на Господинов в сценично пътешествие през личните истории, спомените и общата човешка съдба.

Сценичната версия е дело на Йерней Лоренци и хърватския писател и драматург Дино Пешут. В творческия екип участват още сценографът Бранко Хойник, костюмографът Белинда Радулович и композиторът Жига Хрен.

Билети за премиерните представления на 6 и 7 октомври могат да бъдат закупени от касите на Народния театър и онлайн.

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