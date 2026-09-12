Георги Господинов с нов голям триумф
Спечели престижната награда „Жан Моне“
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Спечели престижната награда „Жан Моне“
Словенският режисьор Йерней Лоренци се завръща с нов проект, вдъхновен от един от най-значимите съвременни български романи
Това е втори приз за „Физика на тъгата“ в рамките на няколко седмици
Късометражният филм участва и в надпреварата за „Оскар“ през 2019-а
„Физика на тъгата“ попадна в краткия списък за наградите
След 50 години България ще стане прекрасно място за живеене, казва световноизвестният художник и режисьор
Георги Господинов е сред петимата претенденти за "Стрега"
Георги Господинов тръгва на турне из родината - на 22 април е във Велико Търново, на 23 април е във Варна, на 24 април - в Русе, на 29 април - в Карло...
Флоренция. Романът „Физика на тъгата" на Георги Господинов е сред номинираните творби в лонглиста на италианските награди за преводна литература "Prem...
Рим. Писателят Георги Господинов представи романа си „Физика на тъгата" в Рим. Представянето се състоя в рамките на традиционната културна инициатива...