Георги Господинов с нов голям триумф

Българският писател Георги Господинов спечели 32-рата награда „Жан Моне“ за европейска литература за романа си „Градинарят и смъртта“. Отличието е присъдено за френското издание на книгата, преведена от Мари Врина-Николов и публикувана от френското издателство „Галимар“ през август 2025 г., съобщи френското издание „Актюалите“.

Наградата отличава не само конкретния роман, но и цялостното творчество на Господинов.

Писателят беше сред осемте номинирани европейски автори, а впоследствие попадна в краткия списък заедно с ирландския писател Джоузеф О'Конър и италианеца Андреа Баяни.

Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определя „Градинарят и смъртта“ като „книга на светлината срещу черната дупка на смъртта“.

Господинов също реагира на отличието в социалните мрежи.

„Жан Моне е един от бащите на съвременна Европа, което също ме радва, особено днес и конкретно тук“, написа писателят.

Той припомни и имената на някои от предишните носители на наградата – Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенщайн, Йон Калман Стефансон, Иън Макюън и Паскал Киняр.

Последният носител на отличието е френският писател Паскал Киняр, награден през 2025 г. за Tresor caché.

Наградата носи и парична премия

Наградата „Жан Моне“ за европейска литература е създадена през 1995 г. Тя се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година.

Отличието е придружено от парична премия от 5000 евро и се връчва от департамента Шарант с подкрепата на Cognac Monnet.

Официалната церемония ще се състои на 21 ноември в Коняк, в рамките на 39-ия Фестивал на европейската литература.

На следващия ден – 22 ноември, Георги Господинов ще участва и в разговор с френския писател Жером Ферари.

„Градинарят и смъртта“ с още едно голямо отличие на хоризонта

Междувременно полското издание на „Градинарят и смъртта“, в превод на Магда Питлак, е сред седемте финалисти за Литературната награда на Централна Европа „Ангелус“, която се присъжда за най-добра проза от региона.

Господинов съобщи новината във Facebook, като припомни, че преди седем години е спечелил отличието с романа „Физика на тъгата“.

Сред тазгодишните финалисти „Градинарят и смъртта“ е посочен като едно от произведенията на вече утвърдени в международен план автори. Заедно с украинския писател Сергей Жадан, Господинов е сред най-разпознаваемите имена в селекцията.

Победителят за наградата „Ангелус“ ще бъде обявен на 17 октомври във Вроцлав.