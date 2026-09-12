Георги Господинов с нов голям триумф
Спечели престижната награда „Жан Моне“
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Спечели престижната награда „Жан Моне“
Отличава произведения, посветени на природата и връзката между човека и околната среда
Словенският режисьор Йерней Лоренци се завръща с нов проект, вдъхновен от един от най-значимите съвременни български романи
„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“, а Георги Господинов се връща като ръководител на Митнически пункт Капитан Андрее...
Писателят каза, че награди като „Букър” имат силата да променят имиджа на страната ни в чужбина
30 години по-късно отново излезе „Черешата на един народ“
Поредно голямо признание за култовия писател
Този път то дойде от Испания
За романа "Градинарят и смъртта"
На фестивал в Полша
За изключителни постижения в областта на литературата и есеистиката
Българският писател оглави литературна класация
Наградата се връчва от Асоциацията на словенските писатели
За книгата му „Градинарят и смъртта“
Българският носител на наградата „Букър“ имал щастието да се срещне с папата
Благотворителната организация представлява гласа на литературата във Великобритания
Той отбеляза, че не планира книгите си, но се надява да напише „още няколко книги поне“
Какво пише авторът във "Времеубежище"
Това ще стане на тържествена церемония на 12 ноември