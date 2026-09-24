Световни звезди превземат "Синелибри“ : 75 филми и големи премиери в София

Пълната програма на 12-ия Международен кино-литературен фестивал „Синелибри“ вече е ясна. Тазгодишното издание събира 75 филмови заглавия и над 40 специални събития, сред които две официални церемонии с участието на изтъкнати артисти от цял свят, галавечери на различни култури, срещи с автографи, чествания, образователни дискусии и събития за деца и тийнейджъри.

Фестивалът ще бъде открит на 15 октомври в зала 1 на НДК с българската премиера на новия филм на Дани Бойл – „Мастило“.

Драмата е адаптация на нашумяла съвременна пиеса за бурния възход на таблоидната преса и се превръща в притча за сляпата амбиция. Българската публика ще види филма непосредствено след церемонията по откриването, след като световната му премиера се състоя във Венеция.

Големи имена в битката за наградата

Вече са известни и заглавията в конкурса за пълнометражен игрален филм по литературно произведение.

Сред тях е „Дневникът на една камериерка“ на Раду Жуде. Режисьорът пренася класическия роман на Октав Мирбо в съвременна Европа и го превръща в остра сатира за привилегиите, социалното неравенство и миграцията.

В конкурсната селекция влиза и драматичният куиър епос „Черното топче“, който преплита историите на трима мъже с мистериозна незавършена пиеса на Федерико Гарсия Лорка. След като получи награда за режисура в Кан, споделена с „Отечество“ на Павел Павликовски, филмът спечели и наградата на публиката в Торонто.

Сред претендентите за отличието за най-въздействаща екранизация са и новите творби на две от големите имена на съвременното световно кино – японския режисьор Рюсуке Хамагучи и иранеца Асгар Фархади.

Хамагучи е носител на „Оскар“ за „Карай колата ми“ от 2022 г. и на „Сребърен лъв“ за „Злото не съществува“ през 2023 г.

Новият му филм „И тогава изведнъж“ е история за човешкото достойнство, грижата, отношението към болестта и силата на приятелството. Главните роли са поверени на Виржини Ефира и Тао Окамото, които бяха отличени съвместно с наградата за най-добра актриса на фестивала в Кан.

Асгар Фархади, двукратен носител на „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм, представя „Паралелни истории“. Вдъхновена от легендарния „Декалог“ на Кшищоф Кешловски, лентата преплита измислица и действителност, които постепенно започват да определят житейските решения на героите.

Актьорският състав е впечатляващ – Виржини Ефира, Изабел Юпер, Венсан Касел, Пиер Нине и Катрин Деньов.

В конкурса участват още „Помощникът“ – адаптация по едноименния роман на швейцарския писател Роберт Валзер, и романтичната драма Allegro Pastell по романа на Лайф Ранд, представител на новата вълна в германската проза.

Изабел Юпер с три филма

Една от големите звезди на тазгодишния „Синелибри“ безспорно е Изабел Юпер. Гранддамата на френското кино участва в цели три заглавия.

Освен в „Паралелни истории“, публиката ще я види като графиня Батори в пародийния хорър „Кървавата графиня“ на Улрике Отингер. Юпер участва и в комедията „Световно неизвестна“ на Марк Фитуси.

Два български филма в основния конкурс

България влиза в основния конкурс с две предложения.

Първото е „Остайница“ по романа на Рене Карабаш, режисирано от Костадин Бонев. Официалната премиера е на 16 октомври в кино „Люмиер“, където ще присъства и екипът на продукцията.

Второто българско заглавие е черната комедия „Такси за рая“ на Иван Ничев и Тодор Чапкънов. Премиерата ѝ е насрочена за 24 октомври.

Джим Шеридан начело на журито

Международното жури е в състав Джим Шеридан, Клайв Ръсел, Якоб Йония, Мария Хурадо и Теодора Маркова.

Победителят в конкурса за най-добра екранизация ще бъде обявен на 3 ноември в зала 1 на НДК. Същата вечер ще стане ясно и кое заглавие печели наградата в конкурса за документален филм.

Кулминацията на церемонията ще бъде предпремиерната прожекция на най-новия филм на Павел Павликовски – монохромната биографична драма „Отечество“.

Преди прожекцията полско-британският режисьор и сценарист ще получи специална награда за изключителния си принос към киното – за неговата естетика на недоизказаното и за отстояването на човешката свобода сред превратностите на историята.

Вечерта ще включва и разговор между Павел Павликовски и Георги Господинов.

Жан-Пиер Жьоне също е в програмата

По традиция филмите и събитията на „Синелибри“ са разпределени в тематични модули. Тази година те са „Треска за злато“, „Някои го предпочитат горещо“, „Комедия дел арте“, „Животът, начин на употреба“, „След края на света“, „Нежна е нощта“, „Пътуване до Италия“, „Течна модерност“, „Светлото бъдеще“ и „Кратко и ясно“.

Сред големите заглавия е новият филм на Жан-Пиер Жьоне „Вода за цветята“, адаптация по едноименния бестселър на Валери Перен.

В главните роли са Лейла Бекти, Мелвил Пупо и Серджо Кастелито. За българската премиера пристига сценаристът Гийом Лоран – дългогодишен творчески партньор и съмишленик на Жьоне.

В програмата са включени още новите филми на Ксавие Джаноли и Кристоф Оноре, Нани Морети и Марио Мартоне, Джузепе Торнаторе и Майк ван Дийм.

Публиката ще види и нови екранизации по произведения на Джейн Остин, Миеко Каваками, Лоран Мовиние, Жозе Сарамаго и Доменико Старноне.