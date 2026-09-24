Разтърсващи разкрития за последните дни на музата на Кличко

Нови разтърсващи подробности от доклада на съдебния лекар в окръг Грийнвил, Южна Каролина, хвърлят светлина върху последните дни от живота на актрисата Хейдън Панетиер. Бившата партньорка на Владимир Кличко и майка на дъщеря им Кая почина на 16 август на 36-годишна възраст в имот под наем, където е отсядала заедно с партньора си Брайън Хикърсън и неговия брат Зак.

Според доклада на патолозите, цитиран от Page Six и TMZ, фаталният край е настъпил в резултат на остра токсичност от комбинирана употреба на множество наркотични вещества, включително фентанил.

Опит за спасение и тайни зависимости

В показанията пред разследващите един от братята Хикърсън разкрива, че само няколко седмици преди трагедията Панетиер е била изписана от център за лечение на зависимости в Малибу, Калифорния. По думите му тя е имала дългогодишна борба с алкохола, наркотиците и употребата на райски газ, като е умеела да крие пороците си изключително добре.

Свидетелят споделя още, че и преди му се е налагало да използва „Наркан“ (препарат за спешно неутрализиране на опиоидни свръхдози), за да спасява живота ѝ. На 16 август Брайън Хикърсън е приложил две дози от медикамента, но без успех.

Хронология на фаталния ден

Според официално публикувания доклад в 10:30 ч. сутринта един от братята вижда актрисата да се гримира в стаята си. Часове по-късно братята я откриват в безсъзнание на разтегателен диван - в седнало положение, с кръстосани крака и с лице, обърнато надолу. На мястото на инцидента върху маса в близост до тялото ѝ инспекторите са открили пресовани таблетки със съдържание на фентанил.

Бащата на актрисата, Скип Панетиер, също е бил разпитан от полицията. Той е съобщил, че дъщеря му е планирала да отпразнува 37-ия си рожден ден на 21 август в Грийнвил, след което е имала намерение да отлети за Украйна, за да се види с дъщеря си Кая.