Ирина Флорин със специален концерт. Празнува голям юбилей

Нейният глас звучи в съзнанието на поколения българи, а музиката ѝ трансформира завинаги идентичността на българската поп сцена в началото на 21 век. Ирина Флорин ще отпразнува 25 години от издаването на култовия си албум “В трето лице” на 21 ноември в клуб FOMO в София с един много специален концерт. Концерт, който ще върне, както нея, така и публиката във времето, когато множество значими български музиканти се обединяват в един общ проект, оставил знаков отпечатък в историята на българската поп музика. Концертът ще бъде и официалното представяне на “В трето лице” на винил – специално ремастерирано колекционерско издание.

Албумът включва хитове като “Докога”, “Мога”, “В трето лице” и “Вятърът спи” – песни, чиито думи и мелодии са добре познати на българската аудитория. Зад текстовете и композициите на култовата музика стоят значими български музиканти и текстописци. Техният по-експериментален и иновативен подход при продуцирането на тази продукция променя хода на българската поп музика и превръща “В трето лице” в един от най-смелите проекти на българската сцена.

Голяма част от идентичността на албума е формирана от композитора и музикант Момчил Колев (дуета “Дони и Момчил”, група “Клас”). “Докога” е по текст на Ваня Щерева, като песента бързо се превръща в една от най-емблематичните песни в репертоара на Ирина Флорин. Текстовете на “Мога”, “Вятърът не спи” и “В трето лице” са на Ина Григорова. В работата по ключовия поп албум участват също и музикантите Георги Георгиев и Свилен Ноев от “Остава”, Нуфри и Графа.

През 2002 г. албумът печели награда „Албум на годината“ на телевизия ММ, на БГ Радио и на БНТ Форте, като Ирина Флорин е и сред големите победители в тогавашните музикални класации.

Тази есен, 25 години по-късно, “В трето лице” ще събере отново значими български музиканти за специален концерт в интимната атмосфера на клуб FOMO. Специални гости на събитието ще бъдат Момчил Колев, Ваня Щерева, Стенли, Георги Георгиев и Свилен Ноев от “Остава”. На сцената заедно с Ирина Флорин ще излязат музикантите Йоана Маринова (вокали), Христо Костов (китари), Мартин Стоянов – Мартист (клавир и програминг) и Владислав Зидаров (барабани).

На 21 ноември, Ирина Флорин ще ни пренесе в един от най-знаковите моменти, както за нейната кариера, така и за българската поп музика. Билети може да намерите в сайта на TicketStation.