Ищар превръща Празникa на розата 2026 в музикално събитие от световна класа
Шоуто включва най-големите хитове, превърнали се в емблема за поколения по целия свят
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Шоуто включва най-големите хитове, превърнали се в емблема за поколения по целия свят
Поп звездата винаги е готова за нова любов
Поп звездата готви концерт за 14 февруари
Певицата готви и нов албум за догодина
Парчето “Заспи, сърце” е с фолклорни мотиви
Ирина Флорин, банкерката Анита Желева и Наталия Верхозина вдигнаха тостове за рождения ден на "Ермитаж бюти"
Ирина Флорин е в суперформа и след ваканцията. Копринената жена се завърна от воаяжи из България и Европа и веднага се отдаде на възстановяващи и осве...
Поп звездата поддържа хубост и мускули в бюти оазиса на Наталия Верхозина Ирина Флорин тези дни записа клубно лятно парче с Азис - според прогнозите...
Живеем в постоянна провокация, казва попзвездата "Живеем в постоянна провокация", казва Ирина Флорин, която тези дни е по телевизиите с новия си клип...
Гиген е най-старият римски град в България. В по-ново време, поради липса на родилен дом в съседното село Дъбован, там се е родила Ирина Флорин. Двете...
София. Ирина Флорин се завърна на сцената. Новият й сингъл "Очаквано непознат" вече е на пазара. Музиката е дело на композитора Момчил Колев, а Ваня Щ...
Копринено-лилавата дама на поп музиката Ирина Флорин елиминира от челното място в спортна надпревара самия Симеон Лютаков. Изящното миньонче и мощният...
Светски хроникьори се чудят дали не са новата звездна двойка Михаил Билалов бе забелязан няколко пъти в компанията на Ирина Флорин и това моментално...
Заляха попзвездата с 20 литра вода на снимачната площадка