Ищар превръща Празникa на розата 2026 в музикално събитие от световна класа

Шоуто включва най-големите хитове, превърнали се в емблема за поколения по целия свят

15 апр 26 | 12:09
Никол Симова


Празникът на розата 2026 ще предложи на публиката изключително богата музикална програма с над 30 концерта, обединяващи български и международни изпълнители на една сцена.

Кулминацията в програмата е участието на световноизвестната Ishtar Alabina, която заедно с The Gipsies ще представи грандиозния спектакъл „30 години на сцената“. Шоуто ще се състои на 6 юни и включва най-големите хитове, превърнали се в емблема за поколения по целия свят.



На 24 май публиката ще се наслади и на концерт на Ирина Флорин – една от най-разпознаваемите и обичани фигури в българската поп музика.

Програмата ще бъде допълнена от енергичното участие на Pambos Agapiou, който ще внесе латино настроение и динамика с атрактивното си сценично присъствие.

Със своя мащаб, разнообразие и участие на артисти от световна величина, Празникът на розата 2026 затвърждава своята позиция като едно от най-значимите културни събития в България.


