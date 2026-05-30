Огнен ад до наш град! Гори пластмаса, предупредиха гражданите

Голям пожар избухна в цех за преработка на пластмаса между Стара Загора и село Хрищени. Сигналът е подаден около 16:15 ч.

Изцяло опожарен е цехът за преработка на пластмаса, заедно с машините.

Над осем екипа на пожарната се опитват да локализират огъня, за да не се разпространи към автокъщи, автоморги и други складове и производствени бази. Основният проблем е вятърът.

На място са осигурени и водоноски от Община Стара Загора.

В района има силно задимяване. Въпреки че към момента няма пряка опасност за населението и близките населени места, гражданите се призовават да предприемат предпазни мерки, именно да затворят прозорците на домовете си, особено ако се намират по посока на вятъра, да ограничат престоя на открито, тъй като при горене на пластмаса се отделят токсични и опасни за здравето вещества, да запазят спокойствие и да следят официалната информация от институциите. От пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора информират, че няма опасност от разрастване на огъня и към момента няма данни за пострадали хора, пише "Флагман".

