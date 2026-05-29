Светла Иванова и DJ Тишо ще радват децата на 1 юни в Казанлък

Община Казанлък кани малки и големи на празнично събитие, посветено на Международния ден на детето-юни, в парк „Розариум“, гр. Казанлък.



Жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на един незабравим ден, изпълнен с музика, усмивки, игри и творчество.



Специален подарък от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова за всички деца и техните семейства ще бъде присъствието на прекрасната Светла Иванова и DJ Тишо, които ще изпълнят парк „Розариум“ с настроение още от 10:30 часа. След сутрешната йога със Светла и подбраната от нея прекрасна музика, празникът ще продължи с много смях и забавления.



Най-добрите стилисти от Казанлък ще създават красиви прически на децата още в началото на празничния ден, за да могат те да се наслаждават на празника, обгърнати в красота и добро настроение.



От 11:30 ч. „Щуроленд” ще продължат веселието, като превърнат деня в истинско детско приключение с игри, пяна парти и много изненади. За малките гости ще има и рисуване на лица, игри с балони, рисунки с тебешири и още много весели активности.



От 12:00 ч. до 16:00 ч. посетителите ще имат възможност да творят и да станат част от „Розови вълшебства“-творческа тематична работилница за изплитане на рози за деца и възрастни. Инициативата се организира от „България-Текс“ със съдействието на Община Казанлък и ще даде възможност на всички участници да създадат красиви розови сувенири, вдъхновени от символана града.



Вечерта от 19:00 ч. в Дом на културата „Арсенал“ ще се проведе детското шоу „Принцеси на розата“. Момичета от четвъртите групи на всички детски градини в град Казанлък репетират неуморно, за да ви разкажат своята вълшебна приказка!



Община Казанлък очаква всички деца и техните семейства, за да споделят заедно един цветен, усмихнат и незабравим празник!





