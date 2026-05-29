Сцена на върховете е магнит за гостите през лятото

Сред новите инициативи се открояват Фестивалът на турлашката кухня, Фестивалът на трънката, Фестивалът на белия муж и Празник на Стакевския компир

През последните почти три години Белоградчик постепенно започна да променя своя облик и все по-уверено да се позиционира като един от активните малки градове в Северозападна България. Управлението на кмета Боян Минков постави акцент върху няколко ключови направления – инфраструктура, туризъм, култура, спорт и социална политика, а местната власт все по-ясно търси модел, чрез който градът да използва пълноценно своя природен и исторически потенциал.

В началото на своя мандат той наследи сериозни проблеми – занемарени обществени пространства и ограничени възможности за икономическо развитие. Именно затова голяма част от усилията през последните години бяха насочени към постепенното решаване на натрупаните с времето проблеми и към възстановяването на усещането за перспектива в региона.

Сред основните приоритети на местната власт се откроява модернизацията на инфраструктурата. В Белоградчик бяха реконструирани и асфалтирани основни улици, а паралелно с това продължи обновяването на вътрешната водопроводна мрежа. Започнаха и конкретни действия по дългогодишния проблем с мътната питейна вода – тема, която години наред оставаше сред най-сериозните за жителите на общината. В ход е подготовка за обновяване на пречиствателната система, което се разглежда като една от важните стъпки към подобряване качеството на живот.

Сериозно внимание през този период беше отделено и на градската среда. Обновени бяха алеи, площадки и зони за отдих, а подмяната на уличното осветление с LED осветление започна да дава резултат както по отношение на сигурността, така и при разходите за електроенергия. Сред по-значимите проекти се нареждат още изграждането на нов гробищен парк и траурен дом, както и обновяването на комуналната техника за нуждите на общината.

Един от символите на промените в града се превърна възстановяването на Летния театър „Гъбите“. За поколения белоградчичани това пространство е не просто сцена, а част от културната памет на града. След ремонта мястото отново започна да е домакин на концерти и спектакли, връщайки атмосферата на едно от най-разпознаваемите пространства в Белоградчик.

През последните повече от две години общината постави акцент и върху спорта и младежките дейности. Възстановен беше традиционният Коледен турнир по футбол, а местната власт започна по-активно да подкрепя спортните клубове и инициативите за деца и млади хора. През 2025 година Белоградчик се включи в инициативата „Спортувай с президента“, организирана под патронажа на президента Румен Радев, а градът беше сред отличените общини в страната за усилията си в развитието на масовия спорт.

Туризмът остава една от най-силните визитки на Белоградчик и именно в тази сфера през последните години се наблюдава най-активното развитие. Общината засили международното си присъствие чрез участия в туристически изложения във Виена, Берлин, Будапеща, Букурещ, София и Велико Търново. Целта е градът да се утвърди не само като природна, но и като културна дестинация.

Особено внимание беше насочено и към Пещера Магура. След ограничаването на достъпа до праисторическите рисунки, в близост до пещерата беше изградена модерна дигитална галерия, която позволява на посетителите да се докоснат до изображенията по интерактивен и иновативен начин. Паралелно с това градът все по-често попада във фокуса на международни телевизионни продукции. Репортажи и филми за Белоградчик вече заснеха Viasat History, bTV, Travel TV и японски телевизионни екипи.

Освен туризма, културата също постепенно се превърна в един от двигателите на местното развитие. За близо три години в Белоградчик бяха организирани над 300 културни събития – концерти, изложби, фестивали и театрални постановки. Сред новите инициативи се открояват Фестивалът на турлашката кухня, Фестивалът на трънката, Фестивалът на белия муж и Празник на Стакевския компир, които бързо натрупаха популярност и започнаха да привличат гости от различни части на страната.

Ключово място в културния календар продължава да заема Опера на върховете. През последните години фестивалът се утвърди като символ на Белоградчик и едно от най-разпознаваемите културни събития в България. През 2025 година програмата се обогати и с фестивала „Сцена на върховете“, който допълнително разшири културните събития през летните месеци. Концертите и спектаклите сред Белоградчишките скали постепенно се превърнаха в част от новия образ на града и в инструмент за популяризирането му пред хиляди туристи.

Паралелно с това общината работи и за съхраняването на историческата памет и местната идентичност. Изградени бяха паметници и паметни плочи, свързани с историята на Белоградчик и България, а песента “Нашият град” на Тангра беше приета за официален химн на града.

На фона на всички тези положителни процеси, Белоградчик постепенно започва да привлича и нови инвестиции. Разширява се туристическата инфраструктура, откриват се нови къщи за гости и заведения. Същевременно общината работи и по проект за нов жилищен квартал, както и по план за бъдещо публично-частно управление на местната болница „Проф. Георги Златарски“.

Почти три години след началото на управлението на Боян Минков, Белоградчик все по-осезаемо търси нова роля – не само като туристическа дестинация, но и като град с възроден обществен и културен живот. Предизвикателствата пред региона остават, но предприетите стъпки показват амбиция за дългосрочно развитие и напредък, като целта е трайно и стабилно присъствие на Белоградчик на туристическата карта на България и Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com