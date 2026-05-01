Инж. Владимир Александров пред СТАНДАРТ: Не чакаме перфектния момент, ние го създаваме

В рамките на четири дни Етрополе се превърна във футболна столица и привлече вниманието на цяла България. Зад този успех обаче не стои случайност, а ясна визия, последователна политика в развитието на спорта, здравеопазването и развитието на града и добро партньорство с бизнеса. В откровено интервю за в. „Стандарт“ кметът инж. Владимир Александров споделя как един малък град може да мисли мащабно, да събира хиляди хора и да се превърне в пример за цяла България.

- Инж. Александров, международният футболен турнир Etropole Tournament 2026 се превърна в едно от най-мащабните детски събития. Как го постигнахте?

- Вижте, това не се случва за един ден. Зад подобно събитие стоят месеци работа, ясна идея и най-вече хора, които вярват в нея. Още в началото си поставихме целта Етрополе да излезе от рамките на „малък град“ и да покаже, че може да бъде домакин на събития с национален и международен мащаб. Когато имаш кауза да дадеш шанс на децата и да върнеш самочувствието на един град, намираш и партньори, и сили. Тук е момента и да благодаря отново на почетния гражданин на Етрополе г-н Христо Стоичков, че застана зад този проект и го реализирахме по случай неговия 60-годишен юбилей, на организаторите от ПФК „Етрополе“, генералния ни спонсор Геотрейдинг АД, на партньорите ни от „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед“ – Етрополе и Клуб „Спорт и здраве“, както и на всички вас, медиите, които повярвахте в нас и отразихте събитието.

Важно е да се отбележи, че този турнир е естествено продължение на политиките, които водим в областта на спорта. Само през изминалата година в града ни лагер проведоха над 10 отбора, сред които бяха популярни международни и национални клубове, организирахме футболни и плувни турнири и инвестирахме в подобряване на условията, така че гостуващите отбори да получават най-доброто.

- Етрополе беше като футболна столица. Това ли е новата посока?

- Не бих го нарекъл просто посока – това е осъзнат избор. Етрополе винаги е имало силни традиции в спорта, но те бяха останали някъде в миналото.

Нашата задача е да ги върнем в настоящето, за да има бъдеще. Когато един град живее със спорт, той живее с енергия, дисциплина и цел. Именно поради тази причина направихме и Зала на спорта в Етрополе, където сме съхранили и показали едни от най-големите успехи на местните спортисти по волейбол, футбол, борба, таекуондо и личен кът на Христо Стоичков.

Аз съм разговарял със спортисти, които са постигнали много, а медалите им стоят забравени в чекмеджета. Това не трябва да се случва. Тази зала е уважение към тях и урок за децата, че успехът има стойност, трябва да бъде помнен и да е пример, че могат да се постигнат велики неща, дори и да си от малък град.

- Как успявате в условия на нестабилност да реализирате такива събития?

- Истината е, че ако чакаш „перфектния момент“, той никога няма да дойде. Винаги ще има кризи, ограничения, оправдания. Въпросът е дали имаш смелостта да действаш въпреки тях. Ние работим с ясни приоритети и много стриктно управление на ресурсите. Но най-важното – изграждаме доверие. Когато хората и бизнесът виждат, че нещо се прави смислено и с перспектива, те застават зад него.

- Как спортът променя града?

- Променя атмосферата. Хората започват да се гордеят, децата имат пример, улиците се изпълват с живот. Когато в един град има събития, има движение, има смисъл – тогава той не просто съществува, а се развива.

Местната икономика се развива, хотелите бяха препълнени по време на турнира, магазините отчетоха ръст на продажбите, гостите успяха да разгледат и част от забележителностите ни и по този начин се популяризира града и голяма част от гостите ни се връщат отново и отново и това го доказва и статистиката на Единната система за туристическа информация – ЕСТИ, която показва значителен ръст на броя на туристите и нощувките за последните две години.

- С Ваше съдействие се реализира книгата „Големият спорт в малкия град“ и по Ваша инициатива се създаде филм за спорта в Етрополе. Какво Ви подтикна да го направите

- Историите трябва да се разказват, защото ако не го направим ние, те ще изчезнат. А тези истории са ценни и те показват, че дори малък град може да дава големи шампиони. Това е послание към младите – че няма значение откъде тръгваш, а докъде стигаш. В същото време, ако не познаваме миналото си и успехите на нашите спортисти, няма как да ги надградим. Етрополе е раждало велики спортисти в борбата като Стоян Николов, Петър и Стоян Балови. Сега клубът по борба също има добри състезатели, които скоро се завърнаха с бронзови медали от Републиканското първенство във Враца.

- Спортът е здраве. Какви политики водите относно здравеопазването?

- Здравеопазването е един от основните ни приоритети, защото вярвам, че грижата за хората започва именно от грижата за тяхното здраве. В малка община като Етрополе всички знаем колко ограничен е достъпът до специалисти и колко често това означава пътуване до София, загуба на време и сериозни разходи за семействата. Затова нашата политика е ясна – да доведем здравните услуги при хората, а не хората да търсят с месеци достъп до тях. Само за последните месеци реализирахме няколко конкретни инициативи в тази посока. Организирахме безплатни кардиологични прегледи, стартирахме информационна кампания съвместно с НЗОК, за да могат хората да бъдат по-добре информирани за правата си в здравната система, както и дентален скрининг за децата от подготвителните групи – защото грижата за здравето трябва да започва от най-ранна възраст.

Най-мащабната инициатива, която реализирахме, беше програмата „Детско здраве“, в рамките на която близо 400 деца бяха прегледани безплатно от водещи специалисти от Столичната лекарска колегия и УМБАЛСМ „Пирогов“. За първи път Етрополе беше включено в тази национална програма и за нас това е не просто събитие, а начало на дългосрочна политика. Истината е, че при част от децата бяха открити здравословни проблеми, за които родителите дори не са подозирали – и това показва колко важна е профилактиката.

Паралелно с това работим и за реално подобряване на условията в местната болница. Само преди дни МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ получи дарение по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група Геотехмин, иновативен стерилизатор от последно поколение, който е първият по рода си в България и позволява едновременно стерилизиране на инструменти и медицински текстил, при най-високи стандарти на безопасност. Това е изключително важна стъпка, защото до момента болницата работеше с апаратура от 2006 г., което създаваше затруднения и дори налагаше транспортиране на материали до други градове. Това е поредно доказателство, че когато бизнесът и местната власт работят в партньорство, полза имат именно хората.

- Предстоят ли още подобни инициативи?

- Да, разбира се. От началото на мандата ми профилактиката е наш основен приоритет. Предстоят нови инициативи, като в началото на юни месец Етрополе е включено в националното „Турне на здравето“. В рамките на тази инициатива специалисти от различни области отново ще извършват безплатни прегледи на жителите на общината. Нашата цел е ясна – да изградим устойчива политика, в която профилактиката, достъпът до специалисти и информираността на хората вървят ръка за ръка. Защото здравето не трябва да бъде привилегия, а право и ние като местна власт сме длъжни да направим всичко възможно това право да бъде реално достъпно за всеки човек в Етрополе.

- Каква е Вашата мисия като кмет?

- Дълги години Етрополе се възприемаше като „частен град“. Днес тази страница е затворена. С екипът ми успяхме да върнем общината на хората и работим така, че всяко решение да бъде в полза на етрополци. Работим целенасочено и за това всички институции да функционират ефективно, отговорно и с мисъл за обществения интерес. За нас е важно не просто да съществуват, а да се развиват и да дават реални резултати в името на местното население. Поставили сме ясен фокус върху това общинските и търговските дружества да работят прозрачно и в полза на хората. Искаме те и да бъдат двигател на местното развитие и по-добрия стандарт на живот.

Създадохме силен и мотивиран екип, който споделя тази визия и работи в името на хората, който чува проблемите им и работи за решенията им.

Защото управлението не е власт, а отговорност. И моята кауза е Етрополе да бъде място, в което хората живеят по-добре, с повече сигурност и перспектива.

