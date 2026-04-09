Последно поколение стерилизационна система в болницата в Етрополе

Лентата прерязаха управителят на болницата г-жа Галя Василева (в средата), кметът инж. Владимир Александров, изпълнителният директор на Геотехмин Доминик Хамерс (вдясно), директорът на РК Елаците-Мед инж. Васил Шишков (вляво) в присъствието на Поли Чорбаджийска, управител на Промед Експерт, медици и представители на дарителите.

Автор: ЕЛИ ДИМИТРОВА

Система за стерилизация от последно поколение влезе в експлоатация в болницата на Етрополе. Новият автоклав е първият от този род, внесен в България, и поставя висок стандарт в безопасността и ефективността на медицинските дейности. Той е осигурен с дарения по програма „Българските добродетели“, основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов и компании от Група ГЕОТЕХМИН.

Събитието по официалното представяне събра представители на местната власт, бизнеса и медицинската общност. Сред гостите бяха кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров и изпълнителният директор на Геотехмин Доминик Хамерс, които подчертаха значението на сътрудничеството между институциите и бизнеса за развитието на местното здравеопазване.

Новата апаратура заменя остарял стерилизатор, използван повече от десетилетие, който често е създавал затруднения и е налагал допълнителни разходи. В определени ситуации това е водело до необходимост от транспортиране на инструменти до други лечебни заведения, което е забавяло работата на медицинските екипи.

Стерилизацията е в основата на всяка медицинска дейност – от рутинните манипулации до сложните операции. Именно тя гарантира, че инструментите и текстилните материали са напълно безопасни за използване. Новата система не просто улеснява процесите, а създава по-високо ниво на сигурност както за пациентите, така и за лекарите.

Водосвет за здраве и благополучие отслужи отец Огнян.

По думите на управителя на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев - Етрополе“ ЕООД д-р Галя Василева, новата система осигурява напълно автоматизиран процес с висока мощност и степен на надеждност. „Това е сериозна крачка напред – както за безопасността на пациентите, така и за ежедневната работа на екипите. Съкращава се времето за обработка на инструментите и се гарантира по-бърза готовност на операционните звена“, подчерта тя. Д-р Василева изрази и специална благодарност към проф. дтн инж. Цоло Вутов и дарителите Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг за дългогодишната подкрепа и съпричастност към нуждите на болницата.

Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров също акцентира върху значението на дарението: „В условия на ограничени ресурси най-важни са практичните решения. Закупуването на този стерилизатор е по желание на лекарите и е необходима стъпка за оптимизиране на разходите и подобряване на работата на медицинския персонал. Именно тук е ролята на бизнеса и на партньорите в лицето на проф. Вутов и Благотворителната програма „Българските добродетели“, които са откликвали през годините на всяко едно желание за инвестиции, дори преди да стана кмет.“

От името на дарителите Доминик Хамерс подчерта, че подкрепата към местните общности е дългосрочен ангажимент: „За нас е важно да инвестираме в инициативи, които повишават качеството на живот и имат реален ефект върху хората. Здравеопазването е сред приоритетите ни, защото добрата медицинска грижа е от ключово значение за всяка общност.“ Той изрази признателност към медицинските екипи за тяхната отдаденост и професионализъм.

През последните години по програма „Българските добродетели“ в болницата вече са реализирани редица проекти, включително ремонт на покрива и осигуряване на последно поколение рентгенова апаратура. Новият автоклав е поредната стъпка в тази последователна политика за подкрепа.

МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев - Етрополе“ обслужва хиляди пациенти годишно, включително и от съседни населени места, което поставя високи изисквания към капацитета и надеждността на оборудването. Новата инвестиция има ключово значение за устойчивото развитие на болницата.

