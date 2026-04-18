Кошмар в наш град! Полугол броди като призрак и тормози хората

Полугол мъж броди из улиците из Враца и напада хора, пише BulNews. В петък той отишъл до оградата на детска градина „Българче“ и започнал да крещи по играещите навън малчугани. Персоналът незабавно подал сигнал на тел. 112, но патрулът дошъл чак след 30 мин. и той бил избягал.

Ден преди това същият човек се катерил по прозорците на къща, за да нападне собственика. На спешния телефон има още сигнали за преследвани от него хора по уличите на Враца.

Разследване на BulNews установи, че това е К. Г.. Досега 43-годишният мъж е лежал два пъти в Центъра за психично здраве. Когато приема редовно предписаните му медикаменти, той не изпада в тежки състояние и дори ходи на работа. За съжаление през последните седмици той е спрял лекарствата и в употребата на алкохол, се превръща в психопат.

Преди около седмица полицаи за проверка спират черно „Ауди“ с врачанска регистрация на пл. „Софроний Врачански“. Шофьорът е бил видимо неадекватен, въпреки следобедното време. Проверката с дрегер установила, че е седнал зад волана след сериозна употреба ва алкохол, тъй като уредът отчел над 2 промила в издишания въздух. Шофьорът е бил същият мъж. Започнала борба между пияния мъж и униформените, в която се включили 3 патрулки.

Накрая буйстващият водач бил укротен и задържан до 24 часа. По тази причина шофьорската книжка му е отнета, но той продължава да се вози с мотор с италиански регистрационни номера. Никой не може да гарантира как ще завърши тази слободия.

Близките му полагат сериозни усилия да му помогнат, но не срещат подкрепата на държавата. Майката на болния мъж няколко пъти иска от МВР да го задържат и да бъде настанен за лечение.

От полицията обаче са й отговорили, че преди изборите нямат време да се занимават с него. От прокуратурата пък казали на майката, че не е направил нищо заради което да издадат постановление за принудително настаняване в лечебно заведение.

През това време полуголият и агресивен мъж продължава да броди из Враца и да стресира гражданите.

