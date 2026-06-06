Свети Висарион е. Внимание! Не се оплаквайте, иначе

На 6 юни почитаме паметта на Светите преподобни Висарион и Иларион.

Те са живели по различно време и на различни места, но споделят общ празник и ни вдъхновяват със своето забележително духовно служение и отшелничество.

На този ден има различни вярвания и поверия.

Смята се, че южният вятър предвещава горещи летни месеци, а топлото и слънчево време обещава прекрасен летен сезон.

На 6 юни има и сериозни забрани. Изключително важно е да не се оплаквате от съдбата или трудностите си, за да не ги задържите в живота си задълго. Освен това денят не е подходящ за дълъг път и е добре да избегнете далечните пътувания.

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