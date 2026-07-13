Кой празнува имен ден и защо не се взимат пари назаем

На 13 юли Българската православна църква отбелязва Събора на Свети архангел Гавриил – един от най-почитаните небесни вестители в християнството. Това е второто голямо честване в негова чест през годината след празника на 26 март, непосредствено след Благовещение.

На този ден Църквата почита и паметта на свети Стефан Саваит.

Имен ден празнуват всички, които носят имената Гаврил, Гавраил, Габриел, Габриела, Габи, Гаро и Гальо.

Какво повелява народната традиция?

Според народните вярвания денят е свързан с трудолюбието, добрите дела и смирението.

В миналото хората вярвали, че не е добре човек да бездейства, защото така прогонва късмета и благословията от дома си. Затова се препоръчва денят да бъде посветен на полезна работа, помощ към близките или милосърдни постъпки.

Особено разпространено е вярването, че на 13 юли не бива да се вземат пари назаем и да се трупат нови дългове.

Според народната традиция това може да донесе финансови затруднения и липса на благополучие през следващите месеци. Макар това да е част от фолклорните вярвания, много хора и днес спазват обичая.

Кой е Свети архангел Гавриил?

Архангел Гавриил е един от седемте велики архангели и е смятан за Божи вестител. Именно той съобщава на Дева Мария благата вест, че ще роди Спасителя – събитие, което Църквата отбелязва на Благовещение.

В православната традиция той е символ на добрите новини, надеждата, закрилата и Божията милост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com