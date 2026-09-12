Кой празнува имен ден и защо не се взимат пари назаем
Архангел Гавриил е един от седемте велики архангели и е смятан за Божи вестител
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Архангел Гавриил е един от седемте велики архангели и е смятан за Божи вестител
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