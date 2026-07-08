Почитаме покровителя на пчелите, черпят чудни имена

На 8 юли Българската православна църква почита свети великомъченик Прокопий. В народната традиция свети Прокопий е познат като Прокопи Пчелар. Българите вярват, че той пази пчелите от болести, от лоши ветрове и от „зли очи“. Пчелата е свещено създание - тя събира от цветята не просто сладост, а благодат.

Затова в ранни зори жените на пчеларите омесват два обредни хляба. В тестото се вплитат надежди за плодородие, за здраве, за мир в дома. Хлябовете се носят до кошерите преди изгрев, когато светът е най-тих и чист. Прекадяват се с тамян, намазват се с мед, а пчелите се оставят да ги докоснат - знак, че обредът е приет.

След това семействата отиват на празничната служба в храма. Носената паничка с мед остава там до следващия ден. Според вярването този мед е лечебен - помага при болест, при умора, при тревога. В него има молитва.

Традиции и обичаи на този ден

Празникът на свети Прокопий е свързан с уважение към труда, към природата и към пчелите. В много български селища се вярва, че на този ден човек трябва да бъде кротък, да не повишава тон, да не влиза в спорове. Денят е за мир и благодарност.

Пчеларите преглеждат кошерите, но не ги местят и не ги отварят без нужда. Смята се, че пчелите трябва да бъдат оставени на спокойствие, за да събират мед без смущение.

В някои райони се прави и обредно пръскане на кошерите с вода, в която е потопена китка здравец – за здраве и плодородие.

Забраните! Какво не бива да се прави на 8 юли

Това е ден, в който се вярва, че всяко нарушаване на спокойствието може да „разсърди“ пчелите и да донесе лош късмет. Затова традицията поставя строги забрани.

Не се чисти и не се пере, защото се смята, че водата може да „измие“ благодата от кошерите. Не се местят мебели, не се започва нова работа, не се копае и не се шие. Вярва се, че всяко разместване в дома може да доведе до разместване в пчелина.

Не се убива никакво насекомо, особено пчела. Старите хора казват, че ако човек убие пчела на този ден, цялата година ще бъде без сладост.

Не се кара човек с близките си. Според народната вяра пчелите усещат гнева и стават „зли“, а медът губи силата си.

Пчелата като пример, медът като благослов

Пчелата е образ на трудолюбие, ред и чистота. Тя живее в общност, в която всяко същество има своя роля. Медът е символ на мъдростта и на Божието слово. Затова на този ден хората се стремят да говорят добро, да не се карат, да не започват тежка работа.

Празникът напомня, че опазването на пчелите е не просто професия, а мисия. Без тях няма плодородие, няма цветя, няма живот.

Имената, които носят светлина

На 8 юли празнуват Прокопи и Теофил - имена, които звучат като мост към древността. Прокопий означава „напредващ, преуспяващ“, а Теофил – „приятел на Бога“.

В деня на светеца тези имена се изпълват със светлина, с медена сладост и с онзи тих, но силен смисъл, който пчелите носят със себе си.

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