С много късмет и спорни моменти Аржентина се докопа до четвъртфиналите

С много мъки, световният шампион Аржентина успява някак си да присъства още на Мондиал 2026. Къде с късмет, къде със съдиите, къде с индивидуална класа, също и с много лека програма, гаучосите се докопаха до четвъртфиналите.

Аржентина и Египет сътвориха уникално шоу и луда драма на предпоследния 1/8-финал от Мондиал 2026, проведен на „Мерцедес Бенц“ Арена в Атланта! Световният шампион направи уникален обрат, побеждавайки с 3:2 след шеметен обрат! До 79-ата минута „Гаучосите“ губиха с 0:2, но за 13 минути си осигуриха класирането на ¼-финалите.

Изненадващо Египет откри резултата в 15-ата минута чрез Ясер Ибрахим! Последва пропуск от дузпа на Лионел Меси, който профука втори удар от бялата точка на този Мондиал и общо четвърти за него на Световни финали. Това се случи в 21-ата минута.

След почивката в 58-ата минута Мостафа Зико вкара втори гол за „фараоните“, но той бе отменен заради фаул в зародиша на атаката. В 67-ата минута обаче нямаше как попадението на Мостафа Зико да бъде отменено и Египет сензационно поведе с 0:2 и на хоризонта изглеждаше, че световният шампион е на път да отпадне.

Но в рамките на 13 минути от 79-ата до 2-ата на добавеното време, направиха шеметен обрат, за да изпратят Аржентина в Топ 8 на турнира. Меси вкара своя гол номер 8 на мондиала. В 83-тата минута защитниците на Египет не успяха да изчистят след центриране на Меси, а десният бек Гонсало Монтиел, влязъл от резервната скамейка, прати топката с глава обратно в краката на аржентинския капитан, който отправи неспасяем удар с левия крак във вратата на Шобеир.

При контраатака на Аржентина във втората минута на добавеното време Лаутаро Мартинес центрира в противниковото наказателно поле, където Енцо Фернандес се ориентира най-добре и отигра с глава покрай вратаря Шобеир, който остана неподвижен, а тимът на Скалони осъществи пълния обрат.

Имаше два много спорни момента в мача, които накрая предизвикаха гнева на египтяните. При 0:1 Египет вкара втори гол, но след намесата на ВАР той бе отменен заради видяно далеч назад спорно нарушениее срещу играч на Аржентина.

При третия гол на латиноамериканците, по абсолютно същата логика имаше нарушение срещу Мохамед Салах и то в пеналта! Ако беше свирено, трябваше да има дузпа за Египет.

Тези ключови моменти в двубоя, както и прибирането прекалено назад на фараоните в края на мача подволиха на Аржентина да изплува до сбедващата фаза.

На всичкото отгоре, програмата на шампионите е повече от лека досега, като с подобна нестабилна игра е много спорно дали те ще продължат да се измъкват и занапред.

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