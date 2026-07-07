Нова драма? Египет се закани на Аржентина

Селекционерът на Египет Хосам Хасан сподели, че отборът му не изпитва страх от защитаващия титлата си Аржентина преди осминафинала на Мондиал 2026 в Атланта днес от 19:00 часа българско време.

„Аржентина е страхотен отбор, защитаващият титлата си, но във футбола всичко е възможно. Знаем какво ни очаква. Ще се изправим срещу световните шампиони и срещу един от най-великите играчи в историята (Меси). Уважаваме ги, но не се страхуваме от тях“, заяви 59-годишният Хасан.

„Имаме отговорност към Египет, към арабския свят, към Африка. Представяме всички тях. Тази отговорност ни кара да бъдем максимално концентрирани и да се стараем да показваме най-доброто от себе си на терена. Амбицирани сме и съм уверен, че мачът няма да бъде лесен за нито един от двата отбора“, каза още той.

Хасан беше успешен футболист, а сега продължава да достига до нови висоти и като треньор. Той остава най-добрият реалозитар в историята на Египет с 69 попадения в 177 мача с националната фланелка. Сега той изведе Египет до дебютна победа на световно първенство и до първи успех в елиминациите на футболен Мондиал срещу Австралия на 1/16-финалите.

„Постигнал съм много като играч и съм много щастлив, че постигам още повече като треньор. Целта ни е да накараме египетския народ да се гордее със своя национален отбор, решени сме да го направим“, заяви Хасан.

Африканците ще разчитат много на звездата си Мохамед Салах, който с 68 попадения е само на едно от рекорда на треньора си. Салах, който има проблеми заради травма на подколенното сухожилие, записа гол и две асистенции в срещите на тима досега.

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