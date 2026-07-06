Нова мощна магнитна буря удари Земята

Нова вълна мощни слънчеви изригвания удари Земята, предизвиквайки значителни смущения в магнитосферата на планетата.

Седмицата ще започне с пик на слънчевата активност, след което условията постепенно ще се успокоят.

6 юли (понеделник): Слънчевата активност ще достигне своя пик. Земята ще бъде под влиянието на силна геомагнитна буря от клас G2-G3, като Кр-индексът ще достигне стойности 6-7. Очаква се това да бъде най-предизвикателният ден от седмицата, в който дори здрави хора могат да изпитат умора, апатия и мигрена.

7 юли (вторник): Бурята ще остане активна, но ще започне да отслабва. Прогнозират се умерени геомагнитни смущения с Кр-индекс около 4-5. Някои хора могат да усетят лек дискомфорт и колебания в кръвното налягане.

8-9 юли (сряда-четвъртък): Очаква се магнитното поле на Земята да се стабилизира, а Кр-индексът да спадне до 3. Вероятно само изключително метеочувствителните хора ще забележат някакви остатъчни ефекти.

10-12 юли (петък-неделя): Прогнозира се завръщане към спокойни условия. Очаква се Кр-индексът да спадне до 2, което е знак за спокойна геомагнитна обстановка, въпреки че някои хора може да продължат да усещат остатъчна умора след бурното начало на седмицата.

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