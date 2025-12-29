Домино от магнитни бури! Най-силната - на Нова година

Краят на 2025 година се оказва по-динамичен от обичайното за космическото време. Докато празничната атмосфера постепенно обгръща света, магнитосферата на Земята се подготвя за серия от смущения, които ще достигнат своя пик непосредствено преди Нова година.

Според последните прогнози геомагнитната активност в края на декември ще премине през няколко ясно разграничени фази — от относително спокойствие до мощни бури, достигащи червено ниво по скалата Kp.

Спокойният ден преди бурята

Днешният ден остава в рамките на нормалното — очакваната активност се движи около Kp 3–4, което означава леки до умерени колебания в магнитното поле.

Това е период, в който ежедневните дейности могат да се извършват без притеснения, тъй като не се предвиждат сериозни въздействия върху здравето или електронните системи.

Понеделник: първият сигнал за напрежение

В началото на новата седмица се очаква краткотрайно, но осезаемо усилване на геомагнитната активност.

През следобедните часове индексът може да достигне Kp 4, а в отделни райони — почти червено ниво, съобщава „Bulgaria ON AIR“.

Това е моментът, в който по-чувствителните към атмосферни и магнитни промени хора могат да усетят:

главоболие

умора

раздразнителност

Специалистите препоръчват да се избягват тежки физически натоварвания и силни емоционални напрежения, както и да се следи кръвното налягане.

30 и 31 декември: кулминацията на магнитните смущения

Последните два дни на годината ще бъдат най-напрегнати.

Прогнозите сочат, че геомагнитната активност ще се покачи до Kp 5–6, което вече попада в категорията на силна магнитна буря от червено ниво, съобщава УНН.

Това може да доведе до:

влошаване на състоянието на метеочувствителните хора

засилване на симптоми като световъртеж, сърцебиене, безсъние

по-трудно адаптиране на организма към външните промени

Хората с хронични заболявания, особено сърдечно-съдови, трябва да бъдат особено внимателни и при нужда да се консултират с лекар.

Как да се предпазим по време на магнитни бури

Макар магнитните бури да са естествено явление, има няколко прости мерки, които могат да намалят дискомфорта:

избягвайте резки движения и тежки натоварвания

осигурете си достатъчно почивка

пийте повече вода

хранете се леко и балансирано

ограничете стреса и прекомерното време пред екрани

Тези препоръки помагат на организма да се адаптира по-лесно към промените в магнитното поле.

Финалът на годината под знака на космическата динамика

Докато светът отброява последните часове до 2026 година, Земята ще премине през една от най-активните магнитни фази за сезона. Макар явлението да е част от естествения цикъл на Слънцето, неговото влияние върху човешкия организъм и технологиите не бива да се подценява.

