Изчезнаха петната на Слънцето. Идва голямо облекчение

Голяма изненада поднесе Слънцето на всички учени по света, както и радост за тези, които се притесняват от магнитните бури. Мистериозно, от страната на Слънцето, обърната към Земята, петната са почти напълно изчезнали. Това е и причина за силно намаление на броя на изригванията, обяви пресслужбата на Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания (IKI).

"Най-забележителното в последните дни е почти пълното изчезване на петна от обърнатата към Земята страна на Слънцето. Очевидно същото се случва и сега от обратната страна", се казва в доклада.

Според експерти петната може да не напълно изчезнали, но са намалели толкова много, че не се намират дори с високоточните сателитни изображения.

Тъй като размерът и броят на петната е пряко свързан със слънчевата активност, то се очаква силно редуциране на магнитните бури.

Ако нищо не се промени, тогава броят на изригванията занапред може да падне до нула за радост на всички зависими от времето хора, обясниха учените.

Те добавят, че идната седмица няма да има нарастване на слънчевата енергия, но може да има лека завишена активност. Причината е образувалата се наскоро голяма коронална дупка на Слънцето, която ще ускори потока от слънчев вятър и това може да доведе до краткотрайни смущения на геомагнитната обстановка.

