До часове! Удря ни мощна магнитна буря

В понеделник, 11 август 2025 г., се очаква магнитна буря с висока интензивност, съобщава Центърът за прогнозиране на космическото време към NOAA – Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ. Очакванията са Кр-индексът да достигне пета степен, което поставя събитието в графата на висока геомагнитна активност.
Подобна е и прогнозата на специализирания международен сайт Meteoagent, който следи динамиката на слънчевите изригвания и геомагнитните смущения в реално време.
Какво е Кр-индексът и защо е важен?
Кр-индексът (K-index) е глобален измерител, който показва нивото на геомагнитната активност на Земята. Той варира от 0 (много ниска активност) до 9 (екстремна буря). Скàлата се разделя на три категории:
-
Ниска активност: Кр 1–3
-
Средна активност: Кр 4
-
Висока активност: Кр 5–9
При пета степен геомагнитните смущения вече могат да окажат реално влияние върху електронни устройства, сателитни комуникации, GPS системи, радиовръзки и дори да предизвикат влошено здравословно състояние при чувствителни хора.
Какво може да се очаква в понеделник?
Според данните от NOAA и Meteoagent, слънчевата активност в момента е засилена, като короналните изригвания и слънчевият вятър се очаква да достигнат земната атмосфера на 11 август. Влиянието ще се усеща най-силно в часовете около обяд и вечерта.
Възможни последици от бурята:
-
Нарушения в работата на GPS устройства и навигационни системи
-
Забавяне или прекъсване на радиокомуникации, особено в авиацията
-
Проблеми с електропреносната мрежа и чувствителна техника
-
Физически неразположения: главоболие, отпадналост, нарушения на съня при хора, чувствителни към геомагнитни смущения
Добре е да знаете:
-
Прогнозите се базират на глобални сателитни системи и данни от международни метеорологични лаборатории.
-
Прогнозите се актуализират в реално време заради динамичната природа на слънчевата активност.
-
Магнитната буря няма пряко да застраши живота, но е препоръчително да се избягва дълго излагане на открито в пиковите часове за чувствителни групи.
Виждаме ли сияния?
На теория, магнитна буря с Кр-индекс 5 може да предизвика полярни сияния на по-ниски географски ширини, но поради разположението на България, такива явления у нас са изключително редки. При много силни бури (Кр 7–9), те могат да се наблюдават от Скандинавия до Централна Европа.
