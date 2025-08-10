До часове! Удря ни мощна магнитна буря

В понеделник, 11 август 2025 г., се очаква магнитна буря с висока интензивност, съобщава Центърът за прогнозиране на космическото време към NOAA – Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ. Очакванията са Кр-индексът да достигне пета степен, което поставя събитието в графата на висока геомагнитна активност.

Подобна е и прогнозата на специализирания международен сайт Meteoagent, който следи динамиката на слънчевите изригвания и геомагнитните смущения в реално време.

Какво е Кр-индексът и защо е важен?

Кр-индексът (K-index) е глобален измерител, който показва нивото на геомагнитната активност на Земята. Той варира от 0 (много ниска активност) до 9 (екстремна буря). Скàлата се разделя на три категории:

Ниска активност : Кр 1–3

Средна активност : Кр 4

Висока активност: Кр 5–9

При пета степен геомагнитните смущения вече могат да окажат реално влияние върху електронни устройства, сателитни комуникации, GPS системи, радиовръзки и дори да предизвикат влошено здравословно състояние при чувствителни хора.

Какво може да се очаква в понеделник?

Според данните от NOAA и Meteoagent, слънчевата активност в момента е засилена, като короналните изригвания и слънчевият вятър се очаква да достигнат земната атмосфера на 11 август. Влиянието ще се усеща най-силно в часовете около обяд и вечерта.

Възможни последици от бурята:

Нарушения в работата на GPS устройства и навигационни системи

Забавяне или прекъсване на радиокомуникации , особено в авиацията

Проблеми с електропреносната мрежа и чувствителна техника

Физически неразположения: главоболие, отпадналост, нарушения на съня при хора, чувствителни към геомагнитни смущения

Добре е да знаете:

Прогнозите се базират на глобални сателитни системи и данни от международни метеорологични лаборатории.

Прогнозите се актуализират в реално време заради динамичната природа на слънчевата активност.

Магнитната буря няма пряко да застраши живота, но е препоръчително да се избягва дълго излагане на открито в пиковите часове за чувствителни групи.

Виждаме ли сияния?

На теория, магнитна буря с Кр-индекс 5 може да предизвика полярни сияния на по-ниски географски ширини, но поради разположението на България, такива явления у нас са изключително редки. При много силни бури (Кр 7–9), те могат да се наблюдават от Скандинавия до Централна Европа.

