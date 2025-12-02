Мощни слънчеви изригвания. 72 опасни часа

Идват опасни дни. Очакват се мощни слънчеви изригвания. Алармата удари Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на РАН. Учените съобщават за серия събития, които в момента се развиват на Слънцето.

Специалистите наблюдават новообразувани слънчеви петна, в които според тях може да се натрупва енергия, способна да предизвика супервзрив. Това е един от най-интензивните процеси, регистрирани от началото на 2025 г.

Рекордно големи слънчеви петна през 2025 г.

Учените отбелязват, че южната група петна, която само преди два дни се обърна към Земята, е достигнала впечатляващи размери.

Общата площ на комплекса вече е около 1600 единици – стойност, която представлява близо 60% от размера на най-мащабните групи петна, наблюдавани през този век.

Това е значителен ръст спрямо предишния рекорд за 2025 г., който беше 1200 единици. Според астрономите подобни параметри предполагат възможност за активиране на мощни слънчеви изригвания в следващите дни.

Възможни магнитни бури и влияние върху Земята

Заради растящата активност на Слънцето специалистите предупреждават, че при силно изригване е вероятно да бъде изхвърлена коронална маса, която може да достигне Земята и да предизвика магнитни бури.

В момента геомагнитната обстановка остава спокойна до умерена, но прогнозите сочат, че през следващите 48 до 72 часа е възможно да се наблюдава повишение на активността.

Подобни бури могат временно да нарушат работата на радиокомуникациите, GPS-системите и дори да окажат влияние върху електрическите мрежи, ако достигнат категория G2 или по-висока.

Освен техническите ефекти, хора, чувствителни към магнитни колебания, често съобщават за главоболие, умора, раздразнителност или проблеми със съня в периоди на повишена слънчева активност.

