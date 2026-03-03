Три евтини съседни на България дестинации за пътуване

В несигурната икономическа ситуация, в която се намираме, със сигурност всеки си прави сметката. Но това не бива да е за сметка на желанието ни да пътуваме и да откриваме нови места. А за да се ориентираме къде ще ни е най-бюджетно през 2026 г. ни помага новият списък на Conde Naste, пише lifestyle.bg. Изданието посочва три съседки на България, които са перфектни за пътешествия и няма да ни ударят по джоба. В класацията се оценява стойността на местната валута към американския долар.

Румъния

Посочва се, че цената на леята е спаднала с около 19% спрямо долара през последната година. Но освен това съседката ни си заслужава да се посети заради Трансилвания, както и заради добре развия винен туризъм.

Турция

Още една наша съседна страна, която попада в класацията на най-евтините, особено ако плащаш с долари. Инфлацията е факт в страната вече няколко години и много туристи се възползват от нея. А че има много какво да правиш и видиш тук, е ясно на всички.

Сърбия

Третата съседна на България страна, която попада в списъка, се определя като една от най-завладяващите културни столици на Европа, която бързо се издига в очите на пътуващите. Но цените в нея си остават все така ниски и горе-долу на половината в сравнение с Париж и Берлин например. Евтино настаняване, евтина храна и много за гледане и преживяване - какво повече му трябва на човек?

