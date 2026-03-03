Живият Нострадамус с пророчество за децата на Хари и Уилям

Драмите за кралското семейство далеч не са приключили, тъй като те преминават през най-тежкия си период на фона на здравна криза и вътрешни конфликти. Живият Нострадамус Атос Саломе вижда ключово събитие в кралското семейство само след няколко месеца.

38-годишният бразилски ясновидец разкри прогнозите си по-рано тази година, като предвиди „голямо събитие в кралското семейство - вероятно свързано със здравето на ключов негов член“ в началото на 2026 г.

Допълнителни подробности сочат, че това пророкувано развитие ще предизвика „символично завръщане на принц Хари във Великобритания, проправяйки пътя към примирие с крал Чарлз и принцеса Юджини“. Въпреки това принц Уилям остава главният източник на разединение.

Според ясновидеца пълното помирение ще дойде от следващото поколение.

Атос добавя: „Децата на Уилям и Кейт ще възстановят връзките с Арчи и Лилибет. Но това е далеч - има твърде много преплетена карма и сега не е подходящият момент.“

Той също така предсказа спор между Меган Маркъл и Netflix, който ще доведе до „логистични затруднения“ и до разпадане на работните им отношения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com