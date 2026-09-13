Първото пророчество на Ванга за 2027 г.! Какво е предвидила?
Нови публикации връщат вниманието и към приписвани на нея прогнози за войни, бедствия, изкуствен интелект и контакт с извънземни
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Нови публикации връщат вниманието и към приписвани на нея прогнози за войни, бедствия, изкуствен интелект и контакт с извънземни
След бедствието отново се появиха твърдения за световни катаклизми, война, икономическа криза и дори среща с извънземни
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На 1 юни тази година небето привлече вниманието на астрономи и любители по целия свят
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