Пророчество на Ванга за бъдещето на златото изуми света

Хората по света обичат златото, защото то символизира просперитет и сигурност. След скорошния бум обаче цените на златото претърпяват много колебания, което ни кара да се тревожим за бъдещето на златото и да се чудим какво ще се случи с него.

Българската пророчица Ванга отдавна е предсказала бъдещето на златото, пише Keralakaumudi .

Много експерти прогнозират глобален икономически колапс през 2026 г., но Ванга е предсказала това преди много години. Според нейното пророчество тази криза ще причини „недостиг на пари в брой“ и ще засегне традиционната банкова система в световен мащаб, което ще доведе до 25-40% увеличение на цените на златото.

Така, както отбелязва изданието, например в Индия 10 грама от този благороден метал ще струват от 18 480 до 20 780 долара.

