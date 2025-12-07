Предсказания на Нострадамус за 2026 г., които смразяват душата

Пророчествата на Нострадамус предсказват важни световни събития за 2026 г. Сред тях са гръмотевицата на известна личност, заливането на областта Тичино с кръв и появата на мистериозен „голям рояк пчели“.

Както пише The Times of India най-известните гадатели, Ванга и Нострадамус, са давали практически идентични прогнози за предстоящата година в миналото.

Известен мъж, ударен от мълния

Нострадамус е пророкувал, че „велик човек ще бъде ударен от мълния един ден“. Тези редове се тълкуват като отнасящи се до убийството на знаменитост или добре позната личност, наричана „велик човек“. Това се отнася до виден мъж общественик.

Тичино: Обляно в кръв

Тичино е регион в Швейцария. Не е ясно защо това име се споменава в пророчеството, но то се основава на нумерологичната теория за числото 26 и е посочено в катрен II:26: „Заради милостта, която градът ще прояви, Тичино ще бъде облян в кръв.“

Големият рояк пчели

Има и други стихове, свързани с числото 26: „Голям рояк пчели ще се издигне от засада през нощта.“ Експертите не вярват, че това се отнася за обикновени пчели. Но какво точно е имал предвид Нострадамус под рояк пчели, остава загадка.

Фусти и галери около седемте кораба

Пророчеството гласеше: „Фусти и галери около седемте кораба, ще се разпали смъртоносна война.“ Фустата е остарял вид лек платноход. По-голям кораб, задвижван от гребци, се нарича галера. Това изречение вероятно се отнася до конфликт в морето. Моретата около Китай са най-вероятното място на конфликт.

