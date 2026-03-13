Майка за пример! Ще си дам децата на Калушев

10-ина души се събраха тази вечер пред Съдебната палата в Бургас на мирна демонстрация, за да „запазят честта на трагично загиналите Иво, Ивей, Пламен, Дечо, Ники и Алекс“ (точен цитат от организаторите).

Те определиха своя протест като „среща на единомислещи, които виждат, че случаят „Петрохан“ има значение за целия български народ“.

Според присъстващите тази вечер шестимата са брутално убити, а следите им заличени.

Един от хората, които застанаха пред медиите, за да говорят бе Найден Прахов, директор на Центъра за подводна археология в Созопол, който призна, че познавал от 4-5 години Ивайло Калушев като „човек с много силни граждански позиции“. Запознали се покрай подводните проучвания.

Той не вярва на официалната версия на МВР, която бе определена за „нелепа“, „скалъпена“ и „срамота за институциите“. Според Найден Прахов шестимата са избити по поръчка на човек с огромно влияние в държавата.

Имаше и още две жени, които привлякоха вниманието на репортерите, дошли да отразят мирния протест. Едната от тях твърдеше, че познавала много добре и шестимата, но не искаше да разкаже за тях, защото нямала доверие в медиите.

Другата дама обяви, че е майка на две деца и според нея нямало нищо неестествено в това да си оставиш децата при група мъже, които да ги отглеждат в друга държава.

На питане на Флагман.бг тя отговори: „Този въпрос, който ми задавате, е много нелеп. Аз бих си оставила децата, защото съм живяла по друг начин, имам друго светоусещане. По-скоро нямам доверие тук да си гледам децата“, обяви тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com