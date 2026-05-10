Има ли риск хантавирусът да стигне до България?

Появата на случаи на хантавирус сред пътници на луксозен круизен кораб предизвика международна тревога, но опасност от нова глобална пандемия за момента няма. Това успокои пред Нова телевизия ръководителят на департамент „Имунология“ в БАН проф. Андрей Чорбанов.

Според него страхът от масово разпространение е силно преувеличен, защото механизмът на предаване на вируса е изключително ограничен и няма нищо общо с бързото разпространение на Ковид-19 или грипа. Имунологът подчерта, че към момента заплахата е по-скоро теоретична, въпреки че конкретният щам е особено опасен.

Как заразата вероятно е стигнала до круизния кораб

Проф. Чорбанов обясни, че повечето разновидности на хантавируса се предават от гризачи на хора чрез контакт с урина или екскременти. Проблемният щам „Андес“, който в момента тревожи здравните власти, е разпространен основно в Чили и Аржентина и е един от малкото, способни да се предават и между хора.

Според учения е малко вероятно заразен гризач да се е качил директно на кораба. Много по-логично обяснение според него е, че част от пътниците са се заразили по време на престой на сушата в по-бедни райони на Латинска Америка, а след това са се качили на лайнера вече инфектирани.

„Инкубационният период е много дълъг - от една до осем седмици. Може да сте посетили дадено място, да сте имали контакт и след това да се качите болен на кораба“, обясни проф. Чорбанов.

Той припомни, че и Световната здравна организация не очаква разрастване на голяма международна епидемия.

Смъртността е висока, но вирусът не се разпространява лесно

Според имунолога щамът „Андес“ действително е опасен, защото причинява тежко белодробно заболяване със смъртност между 30% и 60%. Въпреки това начинът на предаване остава основната причина експертите да не очакват масово разпространение.

„Това не е заразяване от автобусен тип. Ако има човек с грип в автобуса, всички могат да се разболеят. Тук говорим за много по-близък и продължителен контакт – хора, които живеят заедно, хранят се заедно и имат интимен физически контакт“, подчерта Чорбанов.

Той бе категоричен, че никога не си е позволявал да плаши обществото с хипотетични сценарии и предупреди срещу излишната паника около отделни случаи на зараза.

Истинският проблем за България е морбили

По думите на проф. Чорбанов много по-сериозна опасност за България в момента представлява нарастващият риск от разпространение на морбили. Той предупреди, че въпреки наличието на задължителна и доказано ефективна ваксина, все повече деца остават неимунизирани.

Имунологът разказа, че лично познава родители, които убеждават лекари да издават фалшиви документи за поставени ваксини. Според него в някои райони на страната, особено сред по-бедни и маргинализирани общности, има сериозни пропуски в имунизационния календар.

Чорбанов смята, че тежките обществени спорове около COVID ваксините са подкопали доверието дори към ваксини, които десетилетия наред са доказвали ефективността си.

Политиката и „най-опасният вирус“

Бившият депутат коментира и политическата ситуация около служебния кабинет и участието на представители на „Има такъв народ“ в управлението. „Най-опасният вирус в политиката е недоверието и скептицизмът към всичко, което се прави“, заяви проф. Чорбанов.

Той изрази резерви към експертизата на външния министър, като посочи липсата на достатъчно образование и дългогодишен опит за подобен пост. В същото време даде много висока оценка на земеделския министър Пламен Абровски, когото определи като „идеалният министър в тази област“ заради административния му и професионален опит в аграрния сектор.

