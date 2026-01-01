Прокуратурата пое случаи с ваксини, Кунчев обяви стряскащи данни
От 2022 г. са санкционирани 12 джипита, 17 родители, директорка и две медицински лица само в област Ловеч
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От 2022 г. са санкционирани 12 джипита, 17 родители, директорка и две медицински лица само в област Ловеч
Проф. Тодор Кантарджиев предупреди за фиктивно отчетени ваксини, тежки мозъчни усложнения и заразени комари, които са обичайни и за страната ни
Случаите на гонорея скачат със 150%, а лекарите вече се сблъскват и с опасния проблем на антибиотичната резистентност
Проф. Андрей Чорбанов посочи как според него пътниците са се заразили и защо морбили тревожи повече
Активни кърлежи, разпространение на морбили и нови варианти на вируси
В съседните държави също се наблюдава увеличение на случаите на заболелите
Експерт предупреждава, че заразата ще се разпространява, а ваксинационното покритие е опасно ниско
Говори служебният здравен министър
Децата са най-засегнати, рискът от епидемия вече е реален
Причината е липса на ваксинация
Нисък имунизационен обхват и разпространение на митове за ваксините създават риск от разпространение
Заболяването се характеризира с обща интоксикация, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения
Само едно от заразените деца е имунизирано, властите предупреждават за нови рискове
Осем от всеки десет души, заразили се с морбили през 2024 г., не са били ваксинирани
Здравните власти в различни държави бият тревога
"Някой болен ли е - да си стои вкъщи" е съветът на професора
В държавата имаше хиляди заразени и десетки жертви!
Сред летните зарази най-разпространени са ентеровирусите
Без вазелини, без да ги упояваме, опушваме
Главният държавен здравен инспектор даде насоки и как да се предпазим от ухапване от кърлежи