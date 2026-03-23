17 случая на морбили във Враца

Общо 17 са потвърдените случаи на морбили в община Бяла Слатина, област Враца. От тях 9 са потвърдени лабораторно, а за останалите се очаква потвърждение, съобщиха от здравното министерство.

Морбили, познато още като дребна шарка, е остро инфекциозно и ваксинопредотвратимо заболяване, чието разпространение зависи от имунизационния обхват на населението.

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт на възприемчивите лица с болния на разстояние 1-2 метра в закрити помещения.

Първите симптоми са повишаване на температурата, кихане, хрема, сълзотечение, светобоязън, груба, неповлияваща се от обичайното лечение кашлица и температура, достигаща до 38,5 - 39 ⁰С. Заболяването се характеризира с обща интоксикация, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения.

Обривът се развива етапно, като първоначално обхваща лицето (около носа и зад ушите), шията и горната част на гръдния кош. След това ангажира тялото и крайниците. Общият вид на кожата наподобява географска карта.

Най-честите усложнения след преболедуване на морбили са ушна инфекция, диария, пневмония и др. След преболедуване е характерна продължителна обща слабост и повишена уморяемост.

В България задължителна имунизация и реимунизация срещу морбили се извършва съответно от 13-месечна възраст и в годината, в която се навършват 12 години от живота на детето. За целта се прилага комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

Обхващането на всички деца с две дози ваксина срещу морбили трябва да е стандарт на всички национални имунизационни календари. За национална елиминация на морбили е необходимо да се постигне ≥ 95% имунизационен обхват с две дози ваксина в страната.

По предварителни данни, имунизационният обхват срещу морбили през 2025 г. отчита съществен спад, като са регистрирани едни от най-ниските стойности за последните 10 години. Обхванатите деца на 13-месечна възраст са едва 89%, а на 12 г. – 82%.

В тази връзка Министерството на здравеопазването отправи призив към всички родители, чиито деца са с пропуск в имунизационния статус срещу морбили да посетят личните лекари през следващите дни за ваксинация.

Деца с пропусната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола могат да се имунизират по всяко време при общопрактикуващия лекар.

