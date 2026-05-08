Стар завод става нов квартал на София. Кръщават го "Райна Княгиня"

Общинският съветник от „Спаси София“ Гергин Борисов предложи територията на бившия железопътен завод до Централна гара да бъде обособена като нов жилищен комплекс с името „Райна Княгиня“. Предложението обхваща зоната, заключена между надлез „Надежда“, железопътния ареал на гарата, ул. „Каменоделска“ и бул. „История Славянобългарска“.

В този район вече активно се изграждат 12 нови сгради, предвидени за хиляди жители. Четири от тях са в напреднал етап на строителство, което означава, че скоро собствениците на жилища ще трябва да подават заявления за постоянен адрес.

Проблем с адресната регистрация

Според Борисов, именуването на цялата територия е ключово за решаването на административни проблеми. В момента четирите почти завършени сгради използват един и същ административен адрес – бул. „История Славянобългарска“ №5Д. Това на практика означава, че адресите на отделните апартаменти ще съдържат множество сложни индекси.

„Това е не само объркващо за гражданите, но и неустойчиво за администрацията. Именуването на цялата територия като жилищен комплекс осигурява предвидимост за следващите строители“, обясни Борисов.

Той допълни, че първоначалното предложение на строителя за име – „Капитол Резидънс“, не съответства на именната структура и традициите на Столична община. Ако се именува само неговият комплекс, същият проблем ще възникне и при следващите строежи в зоната.

Исторически мотиви за името

Предложението новият комплекс да носи името на бележитата българка Райна Княгиня е мотивирано с два интересни исторически факта:

През 30-те години на XX век съседният квартал „Орландовци“ за кратко е носил името „Райна Княгиня“.

Къщата, в която революционерката е живяла до края на дните си, се намира в същия район на столицата – в ж.к. „Банишора“, от другата страна на железопътните линии.

„Така не само възстановяваме едно забравено наименование, но и почитаме една от значимите жени в българската история“, заяви Борисов. Той припомни, че ако предложението бъде прието, това ще е вторият квартал в София, кръстен на жена, след ж.к. „Надежда“, който носи името на княгиня Надежда, най-малката сестра на цар Борис III.

