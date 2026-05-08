Ад на пътя! Дрогиран младеж прати двама в болница

16-годишно момче и 21-годишен младеж са ранени, след като дрогиран 19-годишен шофьор наниза колата си на мантинела при пътната връзка на магистрала "Тракия" към Карнобат, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът за тежката катастрофа е подаден около 1.14 часа тази нощ. Тя е станала в района на югозападния обход от автомагистрала "Тракия" за Карнобат.

Управляваният от 19-годишния карнобатлия лек автомобил "Фолксваген Голф" се блъска в металната еластична ограда вдясно по посока на движението, като мантинелата навлиза в купето на автомобила и го обръща в крайпътната канавка.

Пострадали са двамата спътници на водача - 16-годишен тийнейджър от карнобатското село Детелина и 21-годишен младеж от Карнобат. По-малкото момче е било изхвърлено от колата и е настанено в реанимацията на УМБАЛ-Бургас с политравми и опасност за живота. Другият път е хоспитализиран с фрактура на левия крак.

19-годишният шофьор е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, като втората пробата била положителна за употреба на амфетамин. Той е задържан за срок до 24 часа. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

