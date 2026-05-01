Трагедия за цяла България! Жестока катастрофа уби 5 души

Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград, след челен сблъсък между тир и лек автомобил, станал около 7:30 ч. на околовръстния път към Новачене. Всички жертви са пътували в колата и са загинали на място.

Инцидентът доведе до незабавно ограничаване на движението в района. По първоначални данни ударът е бил изключително силен.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът е пренасочен. Леките автомобили в посока София се движат по път II-16 София-Ребърково, а в посока Враца преминават през Ботевград-Скравена-Новачене. Тежкотоварните автомобили към София изчакват на място, което води до образуване на колони.

На място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението и работят по изясняване на причините за инцидента. Очаква се огледите да продължат с часове, което допълнително ще затрудни преминаването.

Случаят идва в навечерието на засиленото пътуване около празниците 1 май и Гергьовден. Очаква се интензивен трафик по републиканската пътна мрежа, като броят на автомобилите може да достигне около 1,7 млн. за денонощие.

Властите призовават водачите да бъдат изключително внимателни и да спазват ограниченията, за да се избегнат нови тежки инциденти.

