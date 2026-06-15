Тревога в сезона на кърлежите: Два случая на опасен енцефалит само за седмица у нас

Два случая на кърлежов енцефалит са регистрирани в България в рамките на една седмица. Единият случай е установен в Перник, а другият – в Ямбол. Заболяването е по-рядко срещано у нас, но по-опасно от лаймската болест, тъй като засяга централната нервна система, съобщава bTV.

От Националния център по заразни и паразитни болести уточниха, че двата случая не са свързани помежду си.

Двата случая нямат епидемиологична връзка помежду си. Просто е съвпадение, което не е неочаквано, предвид че се намираме в сезона, в който имаме пикова активност на кърлежите“, обясни доц. Ива Трифонова, ръководител на Националната референтна лаборатория по преносими с вектори инфекции.

По думите ѝ заболяването е сериозно и в някои случаи може да доведе до тежки усложнения.

„Заболяването е тежко. То може да протече много сериозно и да бъде дори с фатален изход. Хубавото е, че тези тежки неврологични усложнения, като менингити и енцефалити, се наблюдават в по-малък процент от случаите. Някъде около 1% до 2-3% от случаите протичат тежко и могат да завършат фатално“, посочи тя.

Специалистът обясни, че заболяването може да протече без симптоми или с леки оплаквания, които често наподобяват грип.

„В по-голяма част от случаите може да бъде с леки грипоподобни симптоми – главоболие, лек фебрилитет. Тези симптоми се появяват 1 до 2-3 седмици след ухапване, средно след около десет дни.“

След първоначалните симптоми често настъпва период на подобрение, който може да бъде последван от втора фаза на заболяването.

„Могат да отшумят, човекът да се почувства добре и след това идва втората вълна на заболяването, когато се засяга централната нервна система“, допълни доц. Трифонова.

По отношение на разликите между кърлежовия енцефалит и лаймската болест тя подчерта, че двете заболявания имат различен причинител.

„Заболяванията са много различни като етиология. Едното заболяване се причинява от вирус, другото – от бактериален причинител. При лаймската болест най-характерна е появата на едно червено нарастващо петно, така наречената еритема, на мястото на ухапването.“

Тя препоръча всеки човек, който знае или подозира, че е бил ухапан от кърлеж, да потърси медицинска помощ при поява на симптоми.

Когато човек знае, че е ухапан от кърлеж или се съмнява, е необходимо при наличие на някакви симптоми да потърси лекарска помощ, за да се изключи инфекция.“

За разлика от лаймската болест, при кърлежовия енцефалит няма специфично лечение.

„Кърлежовият енцефалит е вирусно заболяване, за него няма специфична терапия. Има ваксини – две ваксини са налични, които обаче се прилагат в страните от Централна и Северна Европа, където кърлежовият енцефалит е много по-често срещан.“

По думите ѝ ваксината е препоръчителна основно за хора, които пребивават продължително време в региони с висока заболеваемост.

Относно изследванията след ухапване от кърлеж, специалистът е категоричен:

„Винаги е най-важно да се изследва човекът. Разбира се, може да изследвате кърлежа, но да продължите да се следите и вие да се изследвате.“

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