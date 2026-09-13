Тревога в сезона на кърлежите: Два случая на опасен енцефалит само за седмица у нас
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Нужни са спешни международни действия
Симптомите могат да се появят между два и 21 дни след заразяването
Самото разбиране намалява страха
Тя не само влияе на настроението ви, но буквално може да е изпитание за кръвоносните ви съдове
Заболяването протича по-тежко
Сигналите, които тялото изпраща, преди да се появят симптомите
Най-добрата защита срещу вирусните заболявания според него е укрепването на имунната система
Често хората консумират захар безразсъдно, а това вреди на здравето
До момента за вируса няма ваксина или специфично лечение
При заразените с Нимбус заболяването протича леко
Пронизва в гърлото сякаш преглъщаш стъкло
Ако някой от тези симптоми ви звучи познато, консултирайте се с вашия лекар
През изтеклата седмица заболеваемостта върви точно така, както е била през миналата година
Той препоръча носенето на маски в градски транспорт
Според него има малко забавяне, но пикът на епидемията ще е в началото на февруари
Разходките на чист въздух са изключително полезни за дробовете
Антибиотикът не действа на вируса, той не сваля температура
Това е заболяване, което се предава много трудно, само при много тесен контакт
Влошаване на хронични заболявания