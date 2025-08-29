Здраве

Чикунгуня мина границата с Русия

До момента за вируса няма ваксина или специфично лечение

Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран в Русия, съобщава санитарният надзорен орган Роспотребнадзор. Болният е пристигнал от Шри Ланка. Първите съмнения на медиците са били за денга. Лабораторните изследвания обаче са потвърдили инфекция с вируса Чикунгуня.

Пациентът е на лечение в инфекциозно отделение в Москва и е в среднотежко състояние.

Роспотребнадзор уточнява, че разпространение на заболяването в страната не се очаква, тъй като вирусът се предава само чрез ухапване от комари, а местните видове не представляват епидемиологична заплаха.

Ведомството уверява, че е предприело всички необходими противоепидемични мерки. На граничните пунктове продължава да действа система за наблюдение на пътници, пристигащи от региони с висока епидемиологична опасност.

Припомняме, че симптомите на набиращият популярност вирус са:

  • висока температура;
  • силни болки в ставите и мускулите;
  • гадене и отпадналост;
  • обрив;
  • подуване на ставите.

За вируса до момента няма ваксина или специфично лечение. Лекарите прилагат симптоматична терапия за облекчаване на състоянието.

Според експерти, вирусът вече настъпва на север.  Основната причина е промяната в климатичните условия, които позволяват разпространението на тигровите комари в региони, които до скоро не са били типично за тях обитание.

 

