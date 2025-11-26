Колко крачки на ден трябва да правим

Идеята, че трябва да се правят 10 000 крачки дневно, няма научна основа. Както съобщава Inc.com, многобройни проучвания показват, че макар по-дългото ходене да е по-добро от по-краткото, не е необходимо да се правят точно 10 000 крачки на ден. Ново проучване от Медицинския факултет на Харвард, публикувано в Nature Medicine, изследва влиянието на ходенето не върху цялостното здраве, а върху поддържането на мозъчната функция с възрастта и стига до някои интересни заключения.

За да определят как ходенето влияе върху здравето на мозъка, учените анализираха данни от близо 300 възрастни на възраст от 50 до 90 години. В началото на проучването всички участници имали нормална когнитивна функция. Нивата им на активност били периодично наблюдавани с помощта на крачкомер. Учените също така редовно провеждали когнитивни тестове в продължение на 14 години. За избрана група от 172 участници, редовните PET сканирания търсели натрупване на протеини в мозъка, което показва болестта на Алцхаймер. За участниците, чиито мозъци не са показвали ранни признаци на болестта на Алцхаймер в началото на проучването, броят на предприетите от тях стъпки е оказал малка разлика. Тези индивиди са поддържали добра когнитивна функция през целия период на наблюдение, независимо от това колко стъпки са направили.

Но за участниците, които са показали много ранни признаци на когнитивен спад в началото на проучването, ходенето е оказало значителна разлика. Повечето движение е било свързано с по-малко натрупване на проблемни протеини в мозъка и по-малко признаци на когнитивен спад. Тези участници не са били необходими да правят до 10 000 стъпки на ден, за да видят ползи. Оказа се, че само 3000-5000 стъпки на ден забавят умствения спад с три години, докато 5000-7500 стъпки на ден забавят процеса със седем години.

Над това ниво допълнителните стъпки сякаш не са имали голямо значение. Дори леките упражнения помагат. „Много окуражаващото откритие е, че дори леките упражнения помагат“, коментира изследователят от Медицинския факултет на Харвард и съавтор на проучването Уай-Инг Уенди Яу.

Както отбеляза биологичният психолог Иф Хогървърст, това не е първото проучване, което показва, че умереното ходене може значително да повлияе на скоростта на стареене на мозъка. „Проучване в Обединеното кралство на 1139 души над 50 години установи, че тези, които са умерено или силно активни, имат 34-50% намален риск от деменция, когато са проследявани в продължение на 8-10 години. По-голямо проучване в Обединеното кралство, което е проследило 78 430 души в продължение на седем години, използвайки акселерометри за китката, установи 25% намаление на риска от деменция само с 3800 стъпки дневно“, обясни тя. Това откритие е от значение и за хората на средна възраст и за всеки, който се надява да запази мозъка си възможно най-дълго.

Не се отчайвайте, ако 10 000 стъпки ви се струват непосилни. Можете да се ограничите до по-малко ходене, тъй като дори малко упражнения са много по-добри от нищо.

Важно е как и къде ходите.

Учените са установили, че забавянето на темпото, за да говорите или да се възхитите на гледката, а след това ускоряването на темпото за известно време, увеличава ползите за здравето. Струва си да обърнете внимание и на това къде ходите. „Разходките на открито, особено сред природата, могат да бъдат особено полезни за превенция на деменция, вероятно защото подобряват настроението и съня, като същевременно намаляват изолацията – все рискови фактори за деменция. Комбинацията от физическа активност, естествена светлина и социално взаимодействие по време на разходки на открито може да създаде множество защитни ефекти, които се допълват взаимно“, отбеляза Хугървърст.

