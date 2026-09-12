Колко крачки на ден трябва да правим
Ново проучване от Медицинския факултет на Харвард, публикувано в Nature Medicine, изследва влиянието на ходенето не върху цялостното здраве
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Ново проучване от Медицинския факултет на Харвард, публикувано в Nature Medicine, изследва влиянието на ходенето не върху цялостното здраве
Какво показват съвременните изследвания
Въпросът продължава да се коментира широко
Колкото повече крачки правите, толкова повече са ползите
Бързината на ходенето няма значение, нито интензитета, или броят на стъпките в минута
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Това се случи в японския град Йокохама
10 000 крачки са достатъчни за 3 часа работа на смартфон Какво да правим, когато батерията на смартфона ни се изтощи и наблизо няма къде да я заредим...