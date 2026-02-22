Световен гуру лекува с магически сок

Антъни Уилям, бестселъров автор номер едно на „Ню Йорк Таймс“, разкрива невероятни тайни в „Лечителят медиум. Сок от целина“. Оказва се, че авторът на книгата, която излезе у нас със знака на “Хермес“, е роден с уникалната способност да общува с върховно съзнание, което нарича Духа на състраданието. То му предоставя изключително прецизна и изпреварваща времето си информация за човешкото здраве. Още четиригодишен той започва да използва дарбата си да открива заболявания и да съветва хората как да се възстановят. Неговата безпрецедентна точност и успехът на лечител медиум са му спечелили доверието и любовта на милиони по света, между които филмови и рок звезди, милиардери, професионални спортисти и безброй други хора с всякакви професии и обществено положение, които успяват да се излекуват благодарение на напътствията, които той получава свише. Антъни оказва безценна помощ и на лекари, които се затрудняват в разрешаването на най-тежките случаи.

Сокът от целина оказва невероятно въздействие върху човешкия организъм, категоричен е Антъни Уилям и е убеден, че не става дума за преходна мода. Помага при:

• лечение на хранителни разстройства и подобряване на чревното здраве

• регулиране на кръвната захар, кръвното налягане и теглото

• премахване на натрупаните токсини в черния дроб и мозъка

• възстановяване на здравето на хора, страдащи от хронични и недиагностицирани заболявания, зависимости, проблеми с щитовидната жлеза, диабет, автоимунни заболявания и други

След като разкрива противовъзпалителното, алкализиращо и животопроменящо действие на сока от целина, лечителят медиум дава конкретни насоки за прочистване в домашни условия. Той съветва как да се приготви сокът, кога да се консумира и какво да очакваме, когато тялото започне процеса по детоксикация. Ето някои от съветите му.

1. Пийте сока от целина неразреден и без примеси. Нищо не може да се сравни със силата на чистия, прясно изцеден сок от целина.

2. Консумирайте го не по-късно от 24 часа след изцеждане.

3. Приемайте по 450 мл. сок на ден. Това е вълшебното количество, което при повечето възрастни се справя с изчистването на черния дроб.

4. Пийте сока от целина на гладно. Само тогава ще се абсорбира в стените на червата и кръвта. Това е много важно, тъй като по този начин неговите съставки стигат до мозъка и други части на тялото, на които отдават лечебната си сила.

5. Прием и лечебни ползи.

• Ако имате възпалено гърло, задръжте за 30 секунди глътка сок от целина в областта на гърлото, за да убие бактериите и вирусите, причиняващи инфекцията. Можете да опитате и лека гаргара.

• Ако имате зъбобол, абсцес или рана в устата, задръжте в устата си глътка сок от целина от 30 до 60 секунди, за да могат натриевите клъстерни соли да проникнат в болното място и да го излекуват.

• Ако страдате от тревожност, безпокойство, промени в настроението, депресия, сокът от целина директно ще атакува истинската причина за промяната в настроенията – токсините.

• Ако сте изложени на опасност от развитие на инсулинова резистентност, редовният прием на сок от целина ще я предотврати.

Когато черният дроб отслабне, способността му да разгражда мазнини намалява и те се натрупват в червата, около органите и дори в кръвта. Това води до инсулинова резистентност. Сокът от целина облекчава черния дроб, помагайки му да разтвори и изхвърли натрупаните мазнини, които е съхранил, за да предпази мозъка и сърцето от претоварване с мазнини.

• Сокът от целина ще ви помогне редуцира възпалението в чревния тракт, унищожавайки патогени като непродуктивните бактерии, които се намират там.

