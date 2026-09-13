Световен гуру лекува с магически сок
Антъни Уилям разкрива тайните на най-ефикасното природно лекарство в света
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Антъни Уилям разкрива тайните на най-ефикасното природно лекарство в света
Можете спокойно да ги пиете и в крайна сметка те може да ви помогнат да отслабнете
Икономическите въздействия са драматични в някои страни
Вълшебната напитка е имуностимулатор № 1
Било е прието в болница по спешност на 11 февруари и е изписано чак на 23 февруари
Регулира кръвното налягане и има противовъзпалителни свойства
Полезен е за всички: деца, жени, мъже и възрастни хора
Вижте препоръките на руски диетолог
Зеленият чай също намалява развитието на болестни състояния след заразяване с коронавирус или сезонен грип
Джон Иснър и Джак Сок дебнат българина
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Един от малкото сезонни зеленчуци през зимата - червеното цвекло, е заредено със здраве, пише медицинският портал Doctiming.bg. Въпреки, че то е естес...
В минимални количества захарта остава допустима за нектарите