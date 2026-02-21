Какви са ползите от постенето - откритието донесе Нобел на учен

Постенето активира обновяването на клетките в човешкия организъм - процес, известен като автофагия, за което откритие японският клетъчен биолог Йошинори Осуми печели Нобелова награда за медицина през 2016 г.

В изследването си той обяснява как клетките рециклират и обновяват своето съдържание и как този процес помага за забавяне на стареенето и има положително въздействие върху обновяването на клетките.

Откритията на японския учен променят коренно разбиранията как човешката клетка изхвърля ненужното съдържание. Експериментите на Осуми хвърлят светлина върху значението на автофагията в много физиологични процеси, като адаптацията при гладуване и отговорът на тялото при инфекция. Мутацията на гените, отговорни за този процес, може да доведе до редица заболявания.

Механизмът на автофагията е ключов за разбирането на болести като рака и редица неврологични състояния, пише 24родопи.

