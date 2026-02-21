Кейлът: зеленото злато, което превзе света

Допреди десетина години кейлът стоеше скромно в ъгъла на фермерските пазари, познат основно на запалените по здравословното хранене. Днес този къдрав зеленчук е звезда в менюто на ресторанти, фитнес режими и домашни кухни по цял свят. Наричат го „суперхрана“, рекламират го като еликсир за дълголетие, а социалните мрежи го превърнаха в символ на модерния начин на живот.

Какво всъщност е кейлът? Това е разновидност на листното зеле, с плътни, често къдрави листа и наситен тъмнозелен цвят. Произхожда от Средиземноморието, но днес се отглежда масово в Европа и Северна Америка. В България все още не е толкова традиционен, но интересът към него расте.

Причината е в съдържанието. Кейлът е богат на витамини A, C и K, съдържа фибри, калций и антиоксиданти. Поддръжниците му твърдят, че подпомага имунната система, сърдечното здраве и дори детоксикацията на организма. Диетолози обаче напомнят – нито един зеленчук не е магически, но включването му в разнообразно меню със сигурност носи ползи.

В кухнята кейлът е изненадващо гъвкав. Може да се консумира суров – в салати, леко намачкан с дресинг, за да омекне. Подходящ е за зелени смутита, супи и яхнии. Все по-популярни стават и „чипсовете“ от кейл – изпечени листа с малко зехтин и сол, които заменят традиционните пакетирани закуски.

Критиците казват, че вкусът му е твърде силен и леко горчив. Феновете отвръщат, че точно това го прави характерен и различен. Истината е някъде по средата – кейлът не е за всеки, но умело приготвен, може да изненада приятно.

Дали е мода или трайна тенденция? Вероятно и двете. Но едно е сигурно – зеленото злато вече не е екзотика. То променя представата за това как изглежда модерното хранене.

