Дора Добрева: КПТ-Е - златният стандарт в лечението на хранителните разстройства вече достъпен и у нас

– Г-жо Добрева, защо темата за хранителните разстройства е толкова важна днес?

Хранителните разстройства са сред най-тежките психични заболявания, защото засягат едновременно тялото, психиката и социалното функциониране. Те не са въпрос на избор или воля, а сложни състояния, поддържани от устойчиви психологически механизми. Без навременно и адекватно лечение често хронифицират и водят до сериозни последици за здравето и живота на човека.

– Кой е най-ефективният съвременен подход за лечение?

Научните данни ясно показват, че когнитивно-поведенческата терапия – разширен вариант (КПТ-Е) е златният стандарт в лечението на хранителните разстройства. Това е метод, разработен специално за тези състояния. Той работи не само върху храненето, а върху факторите, които поддържат разстройството – свръхоценката на теглото и формата на тялото, ниската самооценка, перфекционизма, трудностите в емоционалната регулация и междуличностните отношения.

– Прилага ли се КПТ-Е вече и в България?

Да, и това е изключително важна стъпка напред. В Център „Петра“ КПТ-Е се прилага целенасочено и системно, по международния модел. Програмата е структурирана, с ясно дефинирани етапи, индивидуална терапия и активно включване на близките в процеса на възстановяване.

– Вие сте управител на Център „Петра“. Какво отличава програмата, която развивате?

Основното, което отличава програмата, е пълното ѝ съответствие с оригиналния модел на КПТ-Е. За нас беше важно методът да не се прилага фрагментарно, а в цялост – така, както е създаден и изследван. Освен основната терапия, при част от пациентите използваме и неврофийдбек като подкрепящ метод, който подпомага регулацията на нервната система, намаляването на тревожността и подобряването на концентрацията – фактори, които често са силно нарушени при хранителните разстройства.

– Каква е ролята на семейството и близките?

Ролята им е ключова. Много често близките страдат не по-малко от самия човек с хранително разстройство и се чувстват безпомощни. Затова създадохме Помагало за родители и близки на хора, засегнати от хранителни разстройства – практичен ресурс, който помага на семействата да разберат заболяването, своята роля и начините да подкрепят възстановяването, без неволно да поддържат симптомите.

– Има ли материали, насочени директно към пациентите?

Да. На български език вече е достъпно Когнитивно-поведенческа терапия на хранителните разстройства – Ръководство за пациенти, чийто автор е проф. Рикардо Дале Граве – създателят на модела КПТ-Е и водещ световен експерт в лечението на хранителни разстройства. Център „Петра“ е носител на авторските права за българското издание, което гарантира коректен превод и вярно представяне на метода.

– Как е гарантирано качеството на прилагане на КПТ-Е у нас?

Екипът на Център „Петра“ премина специализирано обучение по КПТ-Е, водено от проф. Дале Граве, който е и супервизор на програмата ни за лечение на хранителни разстройства. Това е сериозна гаранция за работа по най-високите международни стандарти.

– Какво бихте казали на хората и семействата, които се сблъскват с хранително разстройство?

Бих им казала, че има ефективно лечение и реална надежда за възстановяване. Когато терапията е научно обоснована, структурирана и подкрепена с допълващи методи като неврофийдбек, резултатите са значително по-добри. КПТ-Е дава тази възможност – и вече е достъпна и в България.

