Неочаквано откритие посочи най-добрата храна за мозъка

Нови хранителни насоки поставят акцент върху избора на млечни продукти с по-високо съдържание на мазнини, но в рамките на препоръчителните количества. Повод за това дава мащабно дългосрочно проучване, което свързва консумацията на пълномаслено сирене и сметана с по-нисък риск от деменция. Анализът е най-големият досега по темата. Данните предизвикват интерес сред експертите по хранене и мозъчно здраве. За изследването съобщава VeryWellHealth.

Мащабно шведско проучване

Изследването е проведено от учени от Университета в Лунд, които анализират данни от 27 670 души със средна възраст 58 години. Участниците са проследени в продължение на 25 години, като през този период са регистрирани случаи на различни форми на деменция. Целта е да се установи дали има връзка между вида на консумираните млечни продукти и риска от когнитивен спад.

Колко сирене прави разликата

Изследователите сравняват участници, които консумират поне 50 грама пълномаслено сирене дневно, приблизително две резени, с хора, които приемат по-малко от 15 грама на ден. Анализът обхваща сирена с над 20% съдържание на мазнини, сред които чедър, бри и гауда. Данните показват, че хората с по-висока консумация имат 13% по-нисък риск от развитие на деменция.

По-нисък риск от съдова деменция

Ефектът е още по-отчетлив при съдовата деменция, форма на заболяването, свързана с увреждане на кръвоносните съдове в мозъка и често причинена от малки инсулти. При участниците с по-висока консумация на пълномаслено сирене рискът от този тип деменция е с 29% по-нисък в сравнение с хората, които рядко включват сирене в менюто си.

Ролята на течната сметана

Проучването отчита и връзка между консумацията на течна сметана и риска от деменция. Участниците, които са приемали около 20 грама сметана дневно, приблизително 1,4 супени лъжици, са имали 16% по-нисък риск от развитие на деменция в сравнение с хората, които не са консумирали сметана.

Възможното обяснение

Според диетолога Мишел Кинг Риймер част от пълномаслените сирена са богати на витамин К2, хранително вещество, свързано със здравето на кръвоносните съдове. Тъй като съдовото здраве има пряка връзка с риска от деменция, тя смята, че е логично да се търси обяснение именно в този механизъм.

Какво признават самите учени

Изследователите посочват, че все още не е напълно ясно защо високомаслените сирена и сметаната са свързани с по-нисък риск от деменция. Сред възможните обяснения са разликите в хранителния състав, съдържанието на мазнини и т.нар. хранителна матрица, която може да действа различно при пълномаслените и нискомаслените млечни продукти. „Тези резултати показват, че не всички млечни продукти са създадени еднакви, когато става въпрос за здравето на мозъка“, казва съавторът на изследването Емили Сонестед.

Предупреждението за умереност

Въпреки потенциалните ползи за мозъка, експертите подчертават, че пълният хранителен профил на сиренето не бива да се пренебрегва. Риймер напомня, че пълномаслените млечни продукти съдържат значителни количества наситени мазнини. „Десетилетия изследвания подкрепят препоръките за ограничаване на приема на наситени мазнини заради влиянието им върху холестерола и риска от сърдечно-съдови заболявания“, посочва тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com